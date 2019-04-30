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30.04.2019 14:27
Рубрика: Экономика

В правительстве изучат идею ритейлеров о сборе с интернет-покупок

Текст: Александра Воздвиженская
Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) поступило в правительство, но "новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось". 
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Об этом 30 апреля сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"В марте Козак встречался с представителями компаний, активно развивающих интернет-торговлю. По итогам встречи в правительство поступило обращение АКИТ, содержащее конкретные предложения по развитию данного сегмента рынка и выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний интернет-торговли, - подтвердил Джус. - Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее данных поручений президента по данной теме".

Фото: iStock
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Ранее о предложении АКИТ сообщил "Коммерсант". По данным издания, ритейлеры предложили ввести единый сбор в размере 15 процентов стоимости с каждой покупки в зарубежном интернет-магазине. В ассоциации считают, что такая покупка должна быть признана частью внешнеэкономической деятельности и быть исключенной из категории "для личного пользования".

Таким образом, АКИТ хочет уравнять в правах российские и зарубежные интернет-магазины. Последние не платят НДС, пошлины и не обязаны сертифицировать товар, и сбор стал бы способом довести издержки иностранных продавцов до уровня российских. Предполагается, что сбор должен заменить беспошлинный порог ввоза, уточнил изданию глава АКИТ Артем Соколов.

Экономика Отрасли Связь Правительство
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