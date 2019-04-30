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30.04.2019 17:14
Рубрика: В мире

В Венесуэле ограничен доступ к соцсетям

Текст: Константин Волков
Власти Венесуэлы 30 апреля ограничили доступ к соцсетям, таким как Twitter, Periscope, Facebook и другим на территории всей страны, сообщают латиноамериканские СМИ.

Ограничение ввели после того, как в интернете началось распространение видеозаписи выступления лидера оппозиции Хуана Гуайдо на авиабазе "Ла Карлота" в Каракасе. В нем Гуайдо призывает к акциям неповиновения правительству и утверждает, что его поддерживает большое число военнослужащих.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Между тем, согласно информации министра коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, сейчас продолжается нейтрализация "небольшой группы военных-предателей", которые заблокировали транспортную развязку Альтамира, чтобы совершить госпереворот. Недалеко от Альтамира как раз находится авиабаза "Ла Карлотта", где Гуайдо записал свое обращение несколькими часами ранее.

Дистибуидор Альтамира - одна из самых загруженных транспортных развязок в Каракасе, расположенная в престижном районе венесуэльской столицы. Как отметил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, обстановка в казармах во всех восьми военных округах страны остается спокойной, войска несут службу в обычном режиме и "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".

Глава проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро выходить на улицы, чтобы поддержать законное правительство. При этом Кабельо отметил, что обстановка в столице остается спокойной. Это подтверждает и посольство РФ в Венесуэле.

"Обстановка в целом спокойная. Сведений о наших пострадавших нет. В целом все российские граждане, приезжающие в Венесуэлу, проходят необходимый инструктаж", - передает "Интерфакс" слова представителя российской дипмиссии. Также сообщается со слов российских дипломатов, что наши военные специалисты, находящиеся в Каракасе, никоим образом не намерены вмешиваться в происходящее, поскольку их задача - ремонт и обслуживание военной техники российского производства.

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев написал на своей странице в Facebook, что внешнее вмешательство в дела Венесуэлы недопустимо. "Не может быть никакой речи о поводах для внешнего вмешательства, а мы прекрасно знаем, что есть внешние силы, которые ждут именно предлога для активизации своих действий, включая силовые. Мы твердо убеждены, что другие страны должны действовать в рамках Устава ООН и решений Совета Безопасности ООН", - подчеркнул сенатор.

Как заявил ранее в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, внутренний конфликт в Венесуэле стремится создать администрация президента США Дональда Трампа. "Но демократические институты смогут гарантировать мир в стране", - подчеркнул он, отвечая на призыв помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к венесуэльским военным перейти на сторону Гуайдо.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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