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Вышел трейлер сериала "Общество" - нового "Повелителя мух"

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    30.04.2019, 17:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сервис Netflix показал трейлер сериала "Общество" (The Society), представленного как современная версия "Повелителя мух" Голдинга. Тэглайн - "Нет родителей. Нет правил. Нет выхода".

По сюжету шоу группа состоятельных молодых людей из Новой Англии, вернувшись в родной город из поездки, обнаруживает, что все его взрослые жители таинственно исчезли, при этом выбраться из города уже невозможно. Теперь подросткам предстоит разобраться, что произошло, параллельно пытаясь не скатиться в кромешную анархию.

Фото: youtube.com
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Сценарист и шоураннер -  Кристофер Кейзер ("Тиран", "Последний магнат"). Режиссер и сопродюсер - Марк Уэбб ("Новый Человек-паук"). Плюс постановщиками выступили Хайфа Аль-Мансур ("Красавица для чудовища") и Тара Николь Вейр ("Люцифер").

В ролях: Шон Берди ("Пьяная история"), Грэйс Виктория Кокс ("Твин Пикс"), Кристин Фросет ("Апостол", "За пропастью во ржи"), Гидеон Адлон ("Мыслить как преступник", "Секса не будет!!!"), Наташа Лю Бордиццо ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон").

Релиз первого сезона, состоящего из десяти эпизодов, - 10 мая.

Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа сыграет в "Повелителе мух в космосе".

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