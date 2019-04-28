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Дочь Джонни Деппа сыграет в "Повелителе мух" в космосе"

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    28.04.2019, 19:31
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/ Thibault Camus Фото: AP Photo/ Thibault Camus
Фото: AP Photo/ Thibault Camus

Девятнадцатилетняя Актриса и модель Лили-Роуз Мелодии Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, уже хорошо знакомая зрителю по "канадским фильм" Кевина Смита, сыграет в фантастическом драматическом триллере "Путешественники" (Voyagers).

Фото: РИА Новости
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Составит она компанию Колину Фарреллу, Таю Шеридану (Циклоп из "Людей Икс"), Финну Уайтхеду ("Дюнкерк") и, возможно, Кельвину Харрисону ("Ферма "Мадбаунд") и Айзеку Хемпстеду-Райту (Бран Старк из "Игры престолов"), с которыми переговоры еще ведутся.

Согласно Deadline, постановкой ленты займется Нил Бёргер ("Дивергент", "Иллюзионист"). И ее сценарий, им же написанный, - похож на "Повелителя мух" в космосе, поскольку в центре истории - тридцать детей, отправившиеся в качестве колонистов для заселения новой планеты.

Путь долог и опасен - в какой-то момент взрослый капитан миссии погибает, после чего молодежь погружается в хаос и первобытную анархию.

Съемки стартуют в июне в Румынии. Дата премьеры еще не называлась.

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