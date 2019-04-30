Захарова: Вмешательство США может привести к коллапсу ситуации в Венесуэле

Вмешательство Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы может привести к коллапсу. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Вашингтоне целый ряд политических деятелей не видит пагубности этого пути. "Если Вашингтон будет и дальше пытаться вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, это может привести к коллапсу ситуации", - отметила Захарова, обратив внимание, что многие страны уже осознали пагубность этого пути, однако американские политики продолжают им следовать.

Напомним, ранее сегодня в Венесуэла произошло новая попытка госпереворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ и армию свергнуть законного президента Николаса Мадуро. Затем группа людей в военной форме заблокировала транспортную развязку в Каракасе неподалеку от военной базы.

Власти страны назвали произошедшее попыткой переворота и актом терроризма. При этом министр обороны Владимир Падрино Лопес заверил, что Каракас готов применить оружие, чтобы предотвратить насилие со стороны оппозиции.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в очередной раз заявил, что США рассматривают все варианты действий, если против оппозиции будет применена сила. Произошедшее сегодня он назвал "потенциально переломным моментом в усилиях народа Венесуэлы, направленных на то, чтобы восстановить свободу.

"Мы полностью это поддерживаем", - заявил Болтон.

Между в МИД РФ призвали оппозицию Венесуэлы отказаться от насильственных действий и решать проблемы путем переговоров.