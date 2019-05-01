"Аякс" выиграл первый матч полуфинала Лиги чемпионов

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов амстердамский "Аякс" на выезде играл с английским "Тоттенхэмом". Встреча завершилась минимальной победой гостей - 1:0.

Несмотря на не самую громкую вывеску и на то, что параллельную полуфинальную пару составили "Барселона" и "Ливерпуль", наблюдать за этим противостоянием также оказалось донельзя увлекательно. Обе команды стали в известной мере сенсациями нынешнего розыгрыша турнира. "Аякс" на предыдущих стадиях выбил из борьбы "Ювентус" и "Реал" соответственно, а "Тоттенхэм", хоть и проиграл в гостях "Манчестер Сити" 3:4, за счет гостевых голов прошел дальше.

Встреча оказалась равной, хотя англичане имели небольшое преимущество и атаковали несколько чаще. Все решил гол Донни ван де Бека на 15-й минуте. Он замкнул передачу Хакима Зиеша и нанес прицельный удар, парировать который Уго Льорис не смог.

Несмотря на то, что играть оставалось еще почти целый матч, счет до финального свистка более не изменился. Преимущество 1:0 в двухматчевом противостоянии редко что-то значит, однако отметим, что "Аякс" вновь забил на выезде, и это может сыграть ему на руку в следующем матче.

Ответная игра состоится 8 мая в Амстердаме и начнется в 22:00 по московскому времени. А в среду, 1 мая, в это же время раздастся стартовый свисток в первом матче другого полуфинального противостояния - "Барселоны" и "Ливерпуля".