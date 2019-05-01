Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию. Врачи обещают выписать его из больницы через несколько дней.

Как напоминает Il Messaggero, 29 апреля Берлускони почувствовал сильные боль в животе. Имевшиеся под рукой лекарства не помогли. Вызванные им врачи скорой помощи приняли решение госпитализировать 82-летнего политика. Изначально предполагалось, что у Берлускони почечные колики, но дальнейшее обследование показало непроходимость кишечника, возникшую из-за спаечного процесса поле удаления желчного пузыря 40 лет назад. Врачи миланской больницы Сан-Раффаэле провели ему лапароскопию.

Из-за госпитализации Берлускони пропустил мероприятие, связанное в предстоящими 26 мая выборами в Европарламент. Политик намерен принять в них участие в числе кандидатов от своей партии "Вперед, Италия!".

"Мне жаль разочаровывать наших оппонентов, но я в порядке", - уже прокомментировал ситуацию сам Берлускони.