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01.05.2019 13:03
Рубрика: В мире

Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию

Текст: Юрий Когалов

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию. Врачи обещают выписать его из больницы через несколько дней.

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Как напоминает Il Messaggero, 29 апреля Берлускони почувствовал сильные боль в животе. Имевшиеся под рукой лекарства не помогли. Вызванные им врачи скорой помощи приняли решение госпитализировать 82-летнего политика. Изначально предполагалось, что у Берлускони почечные колики, но дальнейшее обследование показало непроходимость кишечника, возникшую из-за спаечного процесса поле удаления желчного пузыря 40 лет назад. Врачи миланской больницы Сан-Раффаэле провели ему лапароскопию.

Из-за госпитализации Берлускони пропустил мероприятие, связанное в предстоящими 26 мая выборами в Европарламент. Политик намерен принять в них участие в числе кандидатов от своей партии "Вперед, Италия!".

"Мне жаль разочаровывать наших оппонентов, но я в порядке", - уже прокомментировал ситуацию сам Берлускони.

В мире Европа Италия
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