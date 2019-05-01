Бумажный и электронный полисы ОСАГО уравняли в правах

Если виновник аварии отказался пройти медицинское освидетельствование, то страховая компания предъявит ему регрессное требование. Проще говоря, заставит компенсировать страховую выплату пострадавшим.

Это новшество вводится поправками в закон об ОСАГО, которые подписал президент Владимир Путин. Напомним, что до сих пор регресс страховщики могли предъявлять только нетрезвым водителям. А если виновник в ДТП отказался проходить медосвидетельствование, страховая компания просто возмещала за него причиненный ущерб. Да, такой водитель лишался прав, платил штраф 30 тысяч рублей. Но за чужой поврежденный автомобиль он не расплачивался. Теперь ситуация изменится. В публикуемом сегодня законе четко прописано, что регресс предъявляется, если водитель не выполнил требования инспектора о прохождении медосвидетельствования, либо употребил алкоголь или наркотики в нарушение правил дорожного движения после ДТП.

Таким образом, закрыта еще одна лазейка для нетрезвых водителей, которые, пользуясь дырами в законе, смягчают свою ответственность. Теперь, если водитель отказался от медосвидетельствования, страховая компания возместит за него ущерб пострадавшим, но потом потребует возместить ей эти траты.

Также закон уравнивает в статусе бумажные и электронные полисы. По сути, это нормативно закрепляет возможность возить с собой копию электронного полиса, распечатанного на принтере на обычной бумаге, а не на бланке строгой отчетности с кучей защит.

Такой порядок действовал и до сих пор. Просто он не был закреплен законом. Если инспектор дорожно-патрульной захочет проверить наличие полиса, ему достаточно будет предъявить такую распечатку, в которой есть и номер полиса, и название страховой компании. Этой информации достаточно, чтобы проверить полис по базе данных ОСАГО. Кроме того, исключается порядок двойного учета полисов, то есть, когда для бумажных и для электронных полисов были свои базы данных. Получалось, что номера полисов могли дублироваться. Законом устанавливается единый учет. Каждый полис, каким бы он ни был - электронным или бумажным - получит свой уникальный порядковый номер.

Еще одна новация, которая вносится в закон об ОСАГО, это снятие запрета на перестрахование рисков по обязательному страхованию. До сих пор это был единственный вид имущественного страхования, риски по которому не передавались в перестрахование. Снятие такого ограничения связано, со значительным увеличением за годы действия ОСАГО объемов собираемых страховщиками страховых премий. С 26 миллиардов рублей в 2003 году до 234 миллиардов в 2016 году, а также увеличением размера средней выплаты и ростом активов страховщиков. Впрочем, на простых автомобилистах это никак не скажется. Лишь повысятся гарантии выплаты.

Другая новость не всем придется по вкусу. Напомним, что у нас на страховщиков по части выплат за ущерб распространяются требования закона о защите прав потребителей. То есть, просрочил страховщик срок выплат или мало заплатил, по суду помимо спорной суммы можно взыскать еще и штраф за просрочку, и пени, и прочие неустойки. Эти положения хитрые юристы пытались распространять и на компенсационные выплаты. То есть те, которые производит Российский союз автостраховщиков, если страховая компания, которая должна была рассчитаться с пострадавшим, обанкротилась. В соответствии с этим законом положения закона о защите прав потребителей на отношения между страхователями и профессиональным объединением страховщиков по поводу осуществления компенсационных выплат не распространяются.

Также установлен претензионный порядок рассмотрения споров, касающихся компенсационных выплат. То есть сначала пострадавший должен обратиться с претензией в РСА, и только получив неудовлетворяющий его ответ, или вовсе не получив ответа, он может обращаться в суд.

Не обошлось в законе и без казусных норм. Так в нем прописано, что не допускается предъявление регрессного требования к виновному в ДТП пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему, а также к его родственникам и наследникам. Но вот беда, если пешеход попал под колеса автомобиля, это не страховой случай по ОСАГО. И по ОСАГО никто не заплатит водителю. Ведь у пешехода ОСАГО просто нет. А значит и регресс возникнуть не может. Эту норму необходимо было включить в закон об организации страхового дела в России, но никак не в закон об ОСАГО. А теперь это просто мертворожденная статья.