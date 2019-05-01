Центробанк получил новые полномочия для борьбы с инсайдом

Банк России получил новые полномочия при расследовании дел по инсайдерской торговле и манипулированию рынком ценных бумаг в соответствии со вступившим в силу 1 мая законом от 3 августа 2018 года №310-ФЗ.

Вместо запроса документов при расследовании дел по инсайду и манипулированию сотрудники ЦБ теперь вправе осматривать помещения юрлиц, копировать обнаруженные на их серверах и компьютерах документы. "С одной стороны, это позволит нам оперативно получать необходимую для расследования информацию, - объясняет "РГ" директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. - С другой - сократит административную нагрузку на участников финансового рынка. Сейчас они обязаны предоставлять нам информацию по запросам, которые делаются в рамках расследований. Это могут быть довольно большие пакеты документов".

Регулятор получает право дополнять своими нормативными актами перечень оснований, по которым можно квалифицировать манипулирование рынком, реагируя тем самым на новые схемы недобросовестного поведения. До сих пор этот перечень был жестко закреплен в законе.

Также закон позволяет компаниям самостоятельно формировать свой перечень инсайдерской информации, руководствуясь отраслевыми особенностями и особенностями своей бизнес-модели.

Это должно заставить публичные компании пересмотреть подходы к охране информации, способной повлиять на котировки их акций. До этого существовал единый для всех эмитентов перечень инсайдерской информации.