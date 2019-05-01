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01.05.2019 10:00
Рубрика: Российский автопром

Истории о Lada Granta признаны лучшими в России

Текст: Юрий Зубко

Серия рекламных роликов о Lada Granta получила профессиональную награду Golden EFFIE в категории "Транспорт и логистика".

"Кампания "Держит слово" превратила народный бестселлер Lada Granta в современный автомобиль для героев нашего времени", - написано на призовой статуэтке.

Фото: Auto.mail.ru
Lada Raven станет основой для русской Tesla

Напомним, семейство Lada Granta представлено седаном (цена - от 434 900 рублей), лифтбеком (от 451 900 рублей), хэтчбеком (от 451 900 рублей) и универсалом (от 461 900 рублей).

Линейка двигателей включает в себя "восьмиклапанник" мощностью 87 л.с. и 16-клапанные моторы мощностью 98 и 106 л.с. Базовая "четвёрка" предлагается только с 5-скоростной МКП, 98-сильная версия - с "автоматом", а 106-сильная - как с "механикой", так и с "роботом".

Отметим, что в первом квартале 2019 года самой популярной моделью в России стала именно Lada Granta. АвтоВАЗ реализовал 28 600 машин обновленного семейства (+39%).

Кстати

АвтоВАЗ получил в 2018 году 5,86 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд рублей годом ранее. Это следует из отчета компании по МСФО, опубликованного накануне. Выручка выросла более чем на четверть - до 283,1 млрд рублей.

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