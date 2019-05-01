Lada Largus CNG: сколько можно сэкономить с битопливным универсалом

К Largus я питаю тёплые чувства. С ним, во всех возможных комплектациях, меня связывает более 100 000 километров пробега по российским дорогам и направлениям. Автомобиль по-хорошему собран, утилитарен и вынослив (речь о легендарной логановской подвеске). Не испортил его и российский агрегат, пришедший на смену французскому двигателю. Теперь же практичный универсал обзавелся версией с ГБО (газобаллонное оборудование), установленным в заводских условиях серийного производства. Сохранил производитель и стандартный бензобак на 50 литров. Таким образом, без дозаправки автомобиль может проехать более 1000 километров. К тому же и с меньшими затратами. А действительно с меньшими? Вот и разберемся.

Рассказывать об автомобиле, который выпускается с конца прошлого века, я не стану. А затрону в этой публикации его новое, конкурентное преимущество, а именно использование метана в качестве топлива.

Старт производства Lada Largus CNG состоялся в марте 2019 года на производственной площадке ГК "АТС". Именно этот партнер бренда Lada серийно оснащает ГБО Vesta и Largus. Продажи новинки стартовали 4 апреля 2019 года в дилерских центрах Lada по всей стране.

Спрос на битопливный Largus прогнозируемо высок, так что в некоторых регионах, где инфраструктура АГНКС достаточно развита, придется постоять в очереди. Этот факт был проверен обращениями в ряд дилерских центров.

Мне на тест достался служебный автомобиль ГК "АТС" с пробегом в 8 900 км. Тем и лучше. Что-то обкаталось, а что-то, что могло быть прикручено с недостаточным усердием, даст о себе знать.

Проверить основную, а читая посты и комментарии в соцсетях, стало понятно, что и главную сторону применения метана, мы решили на протяженном участке трассы М5, захватив город, пробки и несколько малых населенных пунктов. Сможем ли сэкономить?

Тольятти - Новодевичье - Тольятти (343 км)

Основная задача Lada Largus CNG - оптимизация затрат на топливо. Есть еще и снижение выбросов в атмосферу. Но об этом рядовой автолюбитель не вспоминает вовсе или вспоминает в последнюю очередь.

Заправка "до полного" баллона, расположенного в багажнике пятиместной версии универсала, за спинками пассажиров второго ряда, обошлась нам в 286 рублей. С учетом того, что баллон был не окончательно опустошен, в него поместилось 18,5 кубов метана. Вообще, при различном давлении, плотности газа и температуре окружающего воздуха, в резервуар Lada Largus CNG помещается до 22 куб.метров.

Автомобиль эксплуатировался в смешанном режиме - порядка 80 километров пришлось на движение по населенным пунктам, около 160 километров по трассе с обязательными обгонами, и 60 км по дорогам районного значения вполне приемлемого качества, позволяющего держать скорость 110 км/час при оборотах, не превышающих 3000.

На различных участках загрузка была либо средней - водитель и два пассажира, либо близкой к максимуму- водитель, багаж и три пассажира. Отметим, что в условиях теста двигатель глушился и запускался довольно часто. Важный факт, о котором будет написано ниже. Этого требовали вынужденные остановки, поиск локации для фотосъемки и зазывная вывеска придорожного кафе.

Тайна зеленой лампочки…

Что касается динамики, то все субъективно, ведь никаких замеров разгона до "сотни" мы не проводили, хотя и так чувствовалось, что мощность мотора теряется. Особенно это заметно на затяжных подъемах с полной загрузкой. Обгоны большегрузов не удивили. От Largus в этом вопросе традиционно не ожидаешь прыти.

Теперь о расходе топлива. Кнопка принудительного переключения топлива является и индикатором расхода газа. Индикатор метана не интегрирован в панель приборов, а представлен несколькими светодиодами, сигнализирующими о том, на каком топливе вы едете, и сколько метана по четвертям объема осталось. Потухла одна зелёная лампочка, потрачена 1/4 баллона. Вторая - половина. Всего их четыре. На пробеге в 270 километров последний светодиод начал мигать. Интуитивно это воспринимается, как мигающий индикатор бензина - значит, сколько-то газа еще есть, но лучше заправиться.

Никакой информации в Cети и руководстве пользователя относительно того, сколько же можно проехать на остатках, мы не смогли найти. Оставалось проверить опытным путем и запросить информацию у разработчиков.

Представитель ГК "АТС" проинформировал, что в описанном случае запаса хода должно хватить примерно на 50 километров пути. Но с оговоркой, что многое зависит от стиля вождения.

Когда пришло время сдавать автомобиль, все с той же мигающей лампочкой машина проехала еще 73 километра. При этом шкала бензина не уменьшилась, что говорит о том, что метан в баллоне все еще был.

Экономия экономией, а что с багажником?

Да, действительно, баллон, аккуратно закрытый кожухом в багажном отделении, скрадывает часть пространства. По паспорту Lada Largus CNG обладает объемом багажника в 300 литров. По сравнению с обычной версией он стал меньше на 140 литров. В цифрах кажется критично, а на практике нет. Поклажа четырех человек заняла примерно половину багажника.

Подведение итогов

За время автопробега протяженностью в 343 километра было потрачено 286 рублей на метан и 250 рублей на бензин. Да, бензин, даже при потреблении метана, тоже расходуется в примерном количестве 2 литра на 100 километров (именно такие цифры показывал бортовой компьютер). На бензине запускается двигатель, смесь тем активнее дополняется бензином, чем активнее вы давите на педаль газа, раскручивая мотор до высоких оборотов.

Итак, 343 километра пути (в смешанном режиме), затраты 550 рублей. 550/343=1,6 рубля на километр. Сравниваем с расходами на бензин. АИ 92 по цене 41,7 руб/литр. Расход Largus в смешанном цикле не менее 9 литров. На тот же маршрут было бы потрачено 31 литр топлива. 31*41,7=1292,7 рублей. Это 3,7 рублей за километр пути. Разница более чем в два раза в пользу метана.

Для кого этот автомобиль

Lada Largus CNG определенно найдет своего покупателя. В этом нет никаких сомнений. Ведь и бензиновые версии не первый год пользуются спросом на российском рынке.

Нет суеты и с установкой и оформлением документов на дополнительное оборудование, что происходит на вторичном рынке, вы покупаете абсолютно готовый авто. Также сохранены все гарантии от производителя.

Главное достоинство автомобиля, которое с внедрением метана стало еще более понятно, это практичность. Теперь во всех отношениях.

Для автолюбителей же, не знакомых с эргономикой салона этого автомобиля, придется привыкать к ряду моментов - непривычному расположению кнопки сигнала, отсутствию современной мультимедиа и раскиданным по разным местам других кнопок управления. Но это, скорее, дело привычки и не к вопросу экономии средств.

Цены и комплектации

CNG версии универсала выпускаются в различных вариациях - фургон, пятиместный универсал и более практичный и презентабельный (если так можно сказать о Largus) Cross.

Цены на фургон начинаются от 728 300 рублей (с учетом действующих акций). За универсал просят 753 900 рублей. А единственная кроссовая версия - 813 400 рублей.

Всего битопливный Largus представлен пятью комплектациями. По одной на фургон и кросс, три - простой универсал. Все оснащаются мотором 1,6 литра мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механикой.

Продажи и гарантийное обслуживание осуществляются в салонах и СТО официальной дилерской сети Lada.

ГБО, устанавливаемое на Lada Largus CNG, идентично оборудованию битопливной Vesta - Emer (Италия) поставляет редуктор, вентиль, рампу, кнопку переключения, трубки и шланги. А металлокомпозитный баллон, вмещающий до 22 куб.м метана, от китайской Sinoma. Заправочный штуцер расположен в традиционном месте, под лючком бензобака.

Детали крепежа ГБО - от российских производителей, локализованных в Самарской области.