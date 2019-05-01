Мюллер пожаловался на "краткое изложение" его российского расследования

По его словам, общественность не понимает критических аспектов результатов проведенного расследования. "Это угрожает подорвать основную цель, исходя из которой министерство юстиции назначило специального прокурора: обеспечить полную общественную уверенность в результатах расследования", - цитирует газета Роберта Мюллера. Питер Карр, представитель спецпрокурора, отказался от комментариев Reuters.

По данным издания, письмо было написано в конце марта после того, как 24 марта Барр опубликовал резюме, в котором говорилось, что Мюллер не установил то, что лица из окружения президента Дональда Трампа вступили в сговор с Россией во время выборов 2016 года. При этом Барр пояснил, что сам Мюллер попросил его быстро опубликовать вводную часть и краткие резюме отчета, не дожидаясь его полного обнародования.

Барр также добавил, что Мюллер не пришел к однозначному выводу о том, препятствовал ли Трамп правосудию. По словам генпрокурора, он и его заместитель Род Розенстайн, который в понедельник объявил о своей отставке, нашли доказательства, недостаточные для подтверждения такого обвинения.

Пресс-секретарь министерства юстиции Керри Купец в своем заявлении подтвердила, что Мюллер действительно написал письмо Барру после публикации резюме, чтобы выразить свое разочарование по поводу "отсутствия контекста и связанного с этим освещения в СМИ", особенно в части выводов спецпрокурора о препятствии правосудию со стороны президента. По словам Купец, после получения письма от Мюллера Барр позвонил специальному прокурору, и они провели "сердечный и профессиональный разговор". Представитель минюста США пояснила, что Барр отклонил просьбу Мюллера о досрочном обнародовании части отчета, решив, что "не будет продуктивным выпускать отчет по частям".

Эксперты предрекают генеральному прокурору "трудные времена". 1 мая Уильям Барр даст показания перед членами судебного комитета сената по расследованию дела о так называемом "российском следе", которое Трамп называет "охотой на ведьм". Это будет первое выступление генерального прокурора на Капитолийском холме с момента выхода отчета Мюллера. "Барр находится в глубокой беде", - так называет свой материал CNN, телеканал, который президент США в свое время внес в разряд фейковых СМИ. "Ему (Барру) есть за что ответить", - заключает автор статьи, упрекая генпрокурора в том, что он "говорит на языке Трампа".

Другой автор, Роберт Ройх из Newsweek вообще договорился до того, что "конгресс должен быть готов арестовать Барра, если он уклонится от повестки в суд". "Если конгресс не может задавать вопросы людям, которые разрабатывают политику или получают критически важные документы, то он не может функционировать как равная ветвь власти. Если конгресс не может получить информацию об исполнительной власти, больше нет разделения властей, как это предусмотрено в конституции США. Есть только одна власть - власть президента управлять так, как он хочет. К чему Дональд Трамп стремился все это время. Единственный актуальный вопрос - как остановить этот диктаторский ход", - пишет автор, профессор Калифорнийского университета, явно не питающий симпатий к нынешней республиканской администрации.

Демократы неоднократно обвиняли Барра, назначенного президентом вместо, "мягкотелого", по его словам, Джеффа Сешшнса, в том, что он пытается опровергнуть выводы доклада Мюллера, чтобы защитить Трампа.

В своем заявлении председатель судебного комитета палаты представителей конгресса, демократ Джерри Надлер заявил, что Барр "не должен был брать на себя обязанность описывать выводы специального прокурора в свете, более благоприятном для президента". Законодатель, апеллируя к справедливости, потребовал, чтобы минюст США публично обнародовал копию письма Мюллера Барру к утру среды.

Между тем со своей стороны президент США Дональд Трамп продолжает требовать обнародования всего доклада Роберта Мюллера, одновременно подвергая его критике. "Отчет Мюллера, несмотря на то, что он был написан "сердитыми демократами" и "Трампоненавистниками", и за которым стояли неограниченные деньги (35 000 000 долларов США), не бросил мне в голову перчатку, - написал Трамп неделю назад в своем Twitter. - Я ничего не сделал неправильно". Он охарактеризовал проводившееся расследование спецкомиссии как попытку "переворота против законно избранного президента". "Мы только что пережили охоту на ведьм Мюллера, где у вас было действительно 18 злых демократов, которые ненавидят президента Трампа. Они ненавидят его со страстью, - сказал о себе Трамп в третьем лице. - Я думал, что через два года мы покончим с этим. Нет. Сейчас идет заседание конгресса и они хотят повестки в суд. Они хотят проверить каждую сделку, которую я когда-либо совершал".