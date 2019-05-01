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01.05.2019 15:14
Рубрика: Культура

В Китае высоко в горах найдены 3500-летние петроглифы

Текст: Денис Передельский
Фото: Huang Minjiang /Chinese Rock Art Institution Фото: Huang Minjiang /Chinese Rock Art Institution
Фото: Huang Minjiang /Chinese Rock Art Institution

Китайские археологи при проведении раскопок близ города Дахе в провинции Ганьсу на северо-западе Китая обнаружили множество древних наскальных рисунков, возраст которых составляет около 3500 лет.

Как сообщает China.org.cn, находка была сделана в ущелье Янкан. Петроглифы находится на высоте более 2760 метров над уровнем моря. Всего было обнаружено 16 наскальных рисунков, которые условно разбиты на шесть групп.

Фото: PLOS ONE
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Древние художники изобразили в основном оленей. Также найдены рисунки быков и охотничьи сцены. Петроглифы отличаются небольшими размерами. Например, высота оленей составляет всего около восьми сантиметров. Кстати, эти животные прорисованы очень четко.

Ду Чэнфэн, член Китайского института наскального искусства, заявил, что при создании рисунков явно использовались металлические инструменты - железные или бронзовые. Сначала по принципу долото выбивался контур из небольших углублений, а затем художник вырезал весь образ.

"Олень является одним из тех животных, которых воочию наблюдали наши далекие предки, - говорит Ду Чэнфэн. - Их наскальные изображения позволяют нам определить, какие климатические условия существовали в то время в данной местности. Ведь различные виды оленей приспособлены к разным природным условиям".

К слову, большинство наскальных рисунков были вырезаны на сланцах с относительно твердой текстурой.

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