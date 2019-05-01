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01.05.2019 00:10
Рубрика: Культура

Названы имена членов жюри конкурса "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Через день после того, как 72-й Каннский кинофестиваль объявил членов большого жюри, были названы имена судей и второго по значимости конкурса "Особый взгляд".

Коллегию возглавит ливанский режиссер и актриса Надин Лабаки (об этом стало известно еще в конце марта), чей фильм "Капернаум", в прошлом году получивший в Каннах приз жюри, не так давно вышел в российский прокат. Он же был номинирован на "Оскар", а Лабаки стала первой женщиной-режиссером из арабской страны, чей фильм претендовал на эту престижную премию.

Под руководством Надин Лабаки в Каннах в этом году конкурс "Особый взгляд" будут судить три женщины и двое мужчин. Своих фаворитов они назовут за день до окончания фестиваля, а именно 24 мая.

Фото: "A-One Films"
В российский прокат выходит новый фильм Франсуа Озона

Марина Фоис - французская актриса театра и кино - пять раз номинировалась на престижную премию "Сезар", в том числе за две работы, представленные в Каннах. На фестивале прошлого года она представляла фильм Жиля Лелуша, который вышел в российский прокат под названием "Непотопляемые".

Немецкий продюсер Нархан Шекерджи-Порст более всего известен по работам с режиссером Фатихом Акином. Он делал с ним фильм "На пределе", за который в 2017 году актриса Дайана Крюгер на Каннском кинофестивале получила приз за лучшую женскую роль. А в 2018-м лента победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на премии "Золотой глобус". В этом году на Берлинском международном фестивале Фатих Акин представил скандальный фильм "Золотая перчатка" - в российском прокате с 30 мая. Нархан Шекерджи-Порст - продюсер и этой картины.

Еще один член жюри конкурса "Особый взгляд" в этом году - бельгийский режиссер Лукас Донт. Его фильм "Девочка" в 2018 году, представленный также в программе "Особый взгляд", получил в Каннах три награды. "Золотую камеру" - награду за режиссерский дебют, приз ФИПРЕССИ и КВИР - Пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ темы в кино. Сейчас Лукас Донт снимает второй полнометражный фильм, но прервется  ради работы в жюри.

Аргентинец Лисандро Алонсо - продюсер и режиссер, а еще - сценарист, монтажер и художник. В 2014 году его картина "Страна благоденствия" была представлена опять же в конкурсе "Особый взгляд", который теперь он приглашен судить. Тогда его фильм получил приз ФИПРЕССИ.

Таким образом всех членов жюри программы "Особый взгляд" этого года с Каннским кинофестивалем связывают особые отношения. Тем компетентнее они будут судить все 16 картин, представленных в программе. Напомним, среди них есть и российский фильм - "Дылда" режиссера Кантемира Балагова.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 72-й Каннский кинофестиваль
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