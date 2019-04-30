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30.04.2019 11:41
Рубрика: Культура

Великолепная девятка: Каннский кинофестиваль объявил состав жюри

Текст: Сусанна Альперина
72-й Каннский кинофестиваль, который пройдет с 14 по 25 мая 2019 года, объявил состав жюри.
Фото: Marc Piasecki/WireImage/Getty Images Фото: Marc Piasecki/WireImage/Getty Images
Фото: Marc Piasecki/WireImage/Getty Images

Ранее было лишь известно, что впервые в истории киносмотра место председателя жюри займет латиноамериканский режиссер, продюсер и сценарист Алехандро Гонсалес Иньярриту, который покорил каннских гостей и участников не только своими фильмами, но и приверженностью к новым технологиям. О его эксперименте в области кино в виртуальной реальности писала "РГ". Сейчас же объявили состав жюри: помимо Иньярриту, в него вошли восемь человек - 4 мужчины и 4 женщины, представители шести разных национальностей с четырех континентов.

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр и его директор - Тьерри Фремо - выступили по этому поводу с заявлением, в котором, в частности, говорится: "Жюри Канн в этом году снова приглашено посмотреть фильмы, снятые величайшими режиссерами нашего времени. И все режиссеры, участвующие в конкурсе, также должны знать, что их будут рассматривать сильнейшие творцы".

Фото: istockphoto.com
В кипении Каннского фестиваля не затеряется российское кино

Неизвестных имен в жюри Каннского кинофестиваля этого года практически нет. Это американская актриса Эль Фаннинг, режиссер, сценарист и редактор Келли Рейхардт - также из США, любимица Канн Аличе Рорвахер - итальянский режиссер и сценарист, и Мэмуна Н'Диайе - актриса и режиссер из Буркина-Фасо.

Также в составе жюри Энки Билал - автор модного нынче направления графических романов и режиссер из Франции, его соотечественник Робин Кампильо - режиссер, сценарист и редактор. Еще - два режиссера и сценариста, чьи новые работы Канны стараются никогда не пропускать, приглашая их в программу. Это - Йоргос Лантимос из Греции и Павел Павликовский - из Польши.

Жюри 72-го Каннского фестиваля огласит свои решения и вручит призы в субботу, 25 мая, во время церемонии закрытия. Остается добавить, что программа в этом году обещает быть сильной, судя по представленным именам. В основном конкурсе 18 фильмов - новых работ таких именитых режиссеров, как братья Дарденны, Ксавье Долан, Педро Альмодовар, Арно Деплешен, Кун Лоуч, Терренс Малик, Корнелиу Порумбойю и других мастеров.

Культура Кино и ТВ Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной 72-й Каннский кинофестиваль
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