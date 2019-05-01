Певица Алсу примет участие в конкурсе "Евровидение-2019"

Российская певица и телеведущая Алсу Абрамова (Сафина) примет участие в прямом эфире конкурса "Евровидение-2019", который состоится в Тель-Авиве.

Как сообщает сайт KP.Ru, известная певица выступит глашатаем и будет объявлять баллы, которые участникам конкурса вынесут судьи из России. Издание отмечает, что Алсу имеет опыт участия в международном конкурсе. В 2000-м девушка заняла второе место с композицией Solo. Затем вместе с Иваном Ургантом вела "Евровидение" в Москве, и объявляла оценки, которые Россия выставляла участникам финала.

Любопытно, что сообщение о том, что Алсу будет оглашать результаты национального жюри на "Евровидении" совпало со скандалом с результатами музыкального шоу "Голос.Дети". Общественность подозревает, что дочь Алсу - Микелла Абрамова незаслуженно победила на конкурсе. В результате назначено несколько проверок.

Напомним, что конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на нем представит Сергей Лазарев, который под №13 выступит с песней Scream.