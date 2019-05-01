Новости

Виктор Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни 11:14
Путин поздравил нового императора Японии 11:00
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка 10:51
Видео: В центре Москвы проходит первомайское шествие 10:40
Певица Алсу примет участие в конкурсе "Евровидение-2019" 10:40
Беглов вручил ключи от квартир ветеранам и блокадникам 10:35
В столице стартует фестиваль "Московская весна A CAPPELLA" 10:34
Дружелюбную белуху в Норвегии назвали "российским шпионом" 10:25
В Москве из-за первомайского шествия перекрыт центр города 10:25
Полиция установила личность стрелявшего в университете Северной Каролины 10:05
Названа оптимальная порция праздничного шашлыка 10:05
Ученые рассказали, чем можно частично заменить спорт, чтобы похудеть 10:00
Истории о Lada Granta признаны лучшими в России 10:00
В Башкирии на мужчину напала бешеная рысь 09:47
Банки могут уравнять комиссии при межрегиональных переводах 09:46
Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира 09:40
Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес укрылся в испанском посольстве 09:28
В Забайкалье при пожаре в частном доме погибли трое 09:20
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским 09:20
Иран предупредил о вероятных столкновениях КСИР с США в Персидском заливе 09:17
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году 09:00
Исследователи опубликовали данные о ядерном арсенале США 08:50
Почти 200 человек отравились супом на детском празднике в Мексике 08:36
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс 08:35
Apple может снизить цены на продукцию из-за снижения продаж 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 10:40
Рубрика: Культура

Певица Алсу примет участие в конкурсе "Евровидение-2019"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Первый канал Фото: Первый канал
Фото: Первый канал

Российская певица и телеведущая Алсу Абрамова (Сафина) примет участие в прямом эфире конкурса "Евровидение-2019", который состоится в Тель-Авиве.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
11 участников "Евровидения"-2019 решили сначала выступить в Москве

Как сообщает сайт KP.Ru, известная певица выступит глашатаем и будет объявлять баллы, которые участникам конкурса вынесут судьи из России. Издание отмечает, что Алсу имеет опыт участия в международном конкурсе. В 2000-м девушка заняла второе место с композицией Solo. Затем вместе с Иваном Ургантом вела "Евровидение" в Москве, и объявляла оценки, которые Россия выставляла участникам финала.

Любопытно, что сообщение о том, что Алсу будет оглашать результаты национального жюри на "Евровидении" совпало со скандалом с результатами музыкального шоу "Голос.Дети". Общественность подозревает, что дочь Алсу - Микелла Абрамова незаслуженно победила на конкурсе. В результате назначено несколько проверок.

Напомним, что конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на нем представит Сергей Лазарев, который под №13 выступит с песней Scream.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков: Москва не будет играть в поддавки с Киевом
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским
Зеленский извинился за видеоролик с плачущим Кадыровым
Назначен новый посол России в Беларуси
Нарухито стал новым императором Японии