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01.05.2019 15:42
Рубрика: Культура

В Бангладеш обнаружены пирамиды загадочной цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Farhana Mirza & Aanila Kishwar Tarannum / The Daily Star Фото: Farhana Mirza & Aanila Kishwar Tarannum / The Daily Star
Фото: Farhana Mirza & Aanila Kishwar Tarannum / The Daily Star

В Бангладеш при раскопках на археологическом участке в Натешваре исследователи обнаружили постройки неизвестной цивилизации, которая процветала порядка 1000 лет назад.

Как сообщает Archaeology News Network, древний город находится в Бенгальском регионе, известном своими пирамидами и другими сооружениями.

Фото: Huang Minjiang /Chinese Rock Art Institution
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Его обнаружила команда под руководством профессора археологии Суфи Мустафизура Рахмана из Университета Джахангирнагара. По его словам, речь идет о буддийской цивилизации.

"Археологические раскопки Натешвара в Бикрампуре могут стать центром буддийской культуры в Южной Азии и стать объектом всемирного наследия, - считает доктор Суфи. - С декабря прошлого года мы проводим археологические исследования и уже обнаружили пирамидальные сооружения и другие важные артефакты".

Археологи обследовали участок площадью более 5000 квадратных метров. Особе внимание привлекла одна из высоких пирамид. Доктор Суфи говорит, что это так называемая ступа - буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания.

Судя по всему, цивилизация была очень развитой. Ученые обнаружили руины храма и комнат, в которых жили монахи. Также найдены другие восьмиугольные ступы, выложенные кирпичом проходы и канализация.

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