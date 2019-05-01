Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении"

Сергей Фадеев, директор российской певицы Алсу Абрамовой (Сафиной), подтвердил информацию о том, что его подопечная будет принимать участие в международном конкурсе "Евровидение-2019".

Как заявил он агенству РИА Новости, сообщение о приглашении Алсу на роль ведущей, объявляющей в прямом эфире национального жюри России, давно было размещено на интернет-сайте Европейского вещательного союза. Финал конкурса пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, и певица примет в нем участие.

Кроме того, в защиту певицы выступил продюсер Иосиф Пригожин.

"Она что, преступление совершила? Уберите все руки от Алсу! Чем она очернила себя? Я вообще не понимаю! Она певица, она артистка. Кому она что плохого сделала? Имеет ли она право участвовать в "Евровидении”? Полное, на все 100 процентов. Она едет представлять нашу страну", - заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" Иосиф Пригожин.

Музыкальный деятель также призвал прекратить нападки на певицу и поддержать ее на конкурсе.

Напомним, информация об участии Алсу на конкурсе "Евровидение-2019" совпало со скандальным расследованием результатов шоу "Голос.Дети", к котором победила дочка певицы.