Пушков: Москва не будет играть в поддавки с Киевом

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание супруги избранного президентом Владимира Зеленского Елены Зеленской в интервью изданию TheDailyBeast , в котором она заявила, что ее супруг не пойдет на уступки России и не "готов к реверансам".

По словам Пушкова, Россия не будет "играть в поддавки" с Киевом. Он пояснил, что в случае, если Зеленский захочет идти по пути Порошенко, результат его политики будет такой же, как у предыдущего президента.

"При этом у Зеленского нет на руках ни одной новой карты. А курс Порошенко продвинет его только к фиаско", - заключил Алексей Пушков в Twitter.

Ранее Пушков прокомментировал высказывание уходящего в отставку президента Порошенко о "сказочной Украине", в которой якобы лучше, чем в России. По словам Пушкова, лично он не знает ни одного человека, который захотел бы получить украинское гражданство, за исключением журналиста Бабченко, запомнившегося инсценировкой своего убийства во время "операции СБУ".

Напомним, что 30 апреля Владимир Зеленский был официально признан украинским Центризбиркомом новым президентом Украины. Во втором туре выборов президента 21 апреля он набрал 73,22% голосов избирателей, а его соперник Порошенко получил 25,45%.