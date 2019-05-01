Путин упростил получение гражданства России для части украинцев

Новости

В Москве около 3,5 тысяч человек приняли участие в шествии КПРФ 14:29
Видео: В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект 14:21
В Анапе спасли просидевшего четыре дня в колодце мужчину 14:14
ЛДПР провела первомайский митинг 13:49
Правоохранители начали поиск ложного минера "Лужников" 13:20
Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию 13:03
Первомайская демонстрация в Москве прошла без происшествий 12:55
Самолет с 200 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Мумбаи 12:32
В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов 12:25
В Волжском из-за непогоды отменили первомайскую демонстрацию слонов 12:20
Фестиваль "Пасхальный дар" продолжается: 14 площадок ждут гостей 12:14
Роспотребнадзор на майские праздники открыл горячую линию по клещам 12:00
В автобусах Южной Кореи ввели бесплатный Wi-Fi 11:57
США направили в Японию два мощных десантных корабля 11:40
Виктор Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни 11:14
Путин поздравил нового императора Японии 11:00
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка 10:51
Видео: В центре Москвы проходит первомайское шествие 10:40
Певица Алсу примет участие в конкурсе "Евровидение-2019" 10:40
Беглов вручил ключи от квартир ветеранам и блокадникам 10:35
В столице стартует фестиваль "Московская весна A CAPPELLA" 10:34
Дружелюбную белуху в Норвегии назвали "российским шпионом" 10:25
В Москве из-за первомайского шествия перекрыт центр города 10:25
Полиция установила личность стрелявшего в университете Северной Каролины 10:05
Названа оптимальная порция праздничного шашлыка 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 13:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин упростил получение гражданства России для части украинцев

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, право на получение упрощенного гражданства РФ получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

Путин попрощался с журналистами по-украински

"Предоставить право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке... гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям", - говорится в тексте указа.

Ранее президент заявил, что рассматривается возможность предоставлять российские паспорта всем гражданам Украины в упрощенном порядке. А не только людям, проживающим на территории ЛНР и ДНР.

Кроме того, упрощенное гражданство могут получить граждане Афганистана, Ирака и Сирии, родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство СССР.

Упрощенный порядок получения паспорта РФ будет доступен "гражданам Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся на территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям", - говорится в документе​​​.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Право Личные документы Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил нового императора Японии
Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу
Пушков: Москва не будет играть в поддавки с Киевом
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским
Певица Алсу примет участие в конкурсе "Евровидение-2019"