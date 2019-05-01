Путин упростил получение гражданства России для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, право на получение упрощенного гражданства РФ получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

"Предоставить право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке... гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям", - говорится в тексте указа.

Ранее президент заявил, что рассматривается возможность предоставлять российские паспорта всем гражданам Украины в упрощенном порядке. А не только людям, проживающим на территории ЛНР и ДНР.

Кроме того, упрощенное гражданство могут получить граждане Афганистана, Ирака и Сирии, родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство СССР.



Упрощенный порядок получения паспорта РФ будет доступен "гражданам Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся на территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям", - говорится в документе​​​.