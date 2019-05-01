Первомайская демонстрация в Москве прошла без происшествий

Москва встретила Первомай солнцем, цветущими тюльпанами и молодой зеленью распустившихся деревьев. На трибунах Красной площади - ветераны труда, участники боевых действий, молодежь, волонтеры, спортсмены - другими словами, цвет столицы. Но попасть туда было можно только по пригласительным билетам. А вот на демонстрацию приглашали всех - для участия в ней не требовалось даже регистрации. Откликнулись тысячи москвичей.

В рядах демонстрантов, шефствующих двумя колоннами с флагами в руках и лозунгами "Мир. Труд. Май", в центре города шагали к Красной площади профсоюзные активисты, политики, спортсмены, волонтеры и, конечно, тысячи трудящихся. Звучала музыка, многие подпевали любимые песням "Москва звонят колокола", "От Волги до Енисея", "Москва - звонят колокола" Олега Газманова, "Я иду, шагаю по Москве" и другим.

Главный лозунг нынешней демонстрации: "За справедливую экономику в интересах человека труда!". Она стала в этом году самым крупным шествием Московской федерации профсоюзов - организаторы получили разрешение на проведение шествия численностью 100 тысяч человек. В канун праздника председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Московской городской Думы Михаил Антонцев делился с журналистами идеями, которые они вкладывают в эту акцию: "Мы должны однозначно требовать индексацию заработной платы - ее должно хватать людям и на содержание дома, и на отдых, и на питание".

Помимо профсоюзов (45 федеральных отраслевых профсоюзов, 35 из которых имеют представительство в Москве и входят в состав Московской федерации профсоюзов), участвовали и другие объединения: многодетные семьи, ветераны боевых действий в Афганистане, совет ветеранов Москвы, инвалидные организации, партии "Единая Россия" и "Союз Труда", Общероссийский Народный Фронт и различные студенческие союзы.