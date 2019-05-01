Пять инвесторов поборются за создание канатной дороги в Москве

Построить канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" хотят уже пятеро инвесторов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы. Претенденты заявили об этом после публикации проекта концессионного соглашения, в рамках которого планируется построить эту канатную дорогу. Победитель станет известен в ходе конкурса, который пройдет в конце мая.

"Среди подавших заявки на участие в нем дочерняя компания немецкой строительной фирмы BPS International в партнерстве с австрийским производителем канатных дорог Doppelmayr), ООО "Национальные канатные дороги" (дочерняя компания французского производителя канатных дорог Poma),ООО "Московские канатные дороги" (в партнерстве с швейцарским производителем канатных дорог Bartholet), ООО "Развитие канатных дорог" (Санкт-Петербург) и ООО "Профлогистиксервис" (Москва), - сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. - Для экономики города реализация проекта - это решение транспортных задач по повышению связанности территорий, разгрузки общественного транспорта и улично-дорожной сети без бюджетных затрат".

Частная концессионная инициатива построить канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" поступила в мэрию в прошлом году. После обсуждения оптимальных для горожан транспортного и архитектурного решений началась предварительная проработка градостроительной документации. В марте был опубликован проект концессионного соглашения, который был доступен для потенциальных инвесторов в течение 45 дней.

Предполагаемый объем инвестиций в "канатку" - 3,16 млрд рублей. Владимир Ефимов подчеркнул, что проектом не предусмотрено финансовое участие Москвы ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Срок концессии - 25 лет, из которых 2,5 года отводится на строительство.

Протяженность канатной дороги - 2,3 км. Прогнозируемый пассажиропоток - до 19 тысяч человек в сутки. Ее появление значительно сократит время горожан на дорогу между двумя районами Москвы - с 45 минут до 7. Пользоваться же ею москвичи будут как любым другим видом городского транспорта и оплачивать проезд картой "тройка".