Стало известно, куда чаще всего ездят на каршеринге в Москве

Чаще всего на машинах краткосрочной аренды ездят на вокзалы, автосалоны, а также на Арбат и в Марьино. В аккаунтах соцсетей Центра организации дорожного движения опубликовали схему самых популярных адресов поездок на черно-оранжевых машинах.

В частности, среди самых популярных точек - автосалоны на 94 км Ярославского шоссе и Lexus на Волгоградском проспекте, Павелецкий и Курский вокзалы, Площадь трех вокзалов, Красная Пресня, Арбат, Тверской район, парк Сокольники и Москва-сити.

Кстати, в новогодние праздники самыми популярными становились аэропорты - многие выбирали поездки к самолету именно на каршеринге, из-за чего стоянки при воздушных гаванях оказались забиты машинами сервисов краткосрочной аренды. В эти праздники компании подстраховались - открыты дополнительные стоянки, как например у "Делимобиль", а "Яндекс.Драйв" и вовсе сделал поездки из аэропортов бесплатными.