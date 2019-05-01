В пресс-службе МВД РФ сообщили о том, что российское гражданство по упрощенной процедуре смогут получить не только жители ЛНР и ДНР.

Как выяснилось, категория граждан, подпадающих под новый закон, гораздо шире. Получить российский паспорт "по упрощенке" помимо дончан смогут еще и украинские граждане, как нынешние, так и бывшие - а есть и такие, - которые ранее проживали в Крыму, но по каким либо причинам выехали с территории полуострова до его вхождения в состав РФ.

Такой порядок, как сообщили в пресс-службе МВД, предусмотрен Указом президента России "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке". Президент подписал его в дополнение к принятому 24 апреля 2019 года Указу № 183 именно с целью учета интересов и прав более широкого круга лиц, имеющих возможность приобрести российское гражданство в упрощенном порядке.

Кроме украинцев с Крыма и крымчан без гражданства, стоящих на учете в РФ, на упрощенное российское гражданство могут претендовать граждане Украины и лица без гражданства, которые были прописаны в ДНР и ЛНР до 2014 года, но переехавшие в Россию.

Третья категория - иностранные граждане и лица без гражданства, которые были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР. И четвертая категория - граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР, состоявшие в прошлом в гражданстве СССР и прибывшие в Россию.

Все эти четыре категории иностранцев отныне в трехмесячный срок после подачи документов в любые территориальные органы МВД России смогут получить российский паспорт, сохраняя при этому свое первое гражданство.