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01.05.2019 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волжском из-за непогоды отменили шествие слонов

Текст: Николай Грищенко
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В городе Волжском непогода внесла корректировку в празднование 1 мая. Из-за дождя, ветра и низкой температуры воздуха организаторы были вынуждены отменить запланированное шествие индийских слонов из цирка братьев Гертнер.

Слонихи, весом пять и три тонны, должны были продефилировать по улице Ленина перед пришедшими на праздник жителями города. Специально для этого было перекрыто автомобильное движение. 

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Видео: В центре Москвы проходит первомайское шествие

- Нас очень сильно подвела погода. Температура 4 - 8 градусов считается очень холодной для этих животных. Для выступления на воздухе необходимо хотя бы 15 градусов тепла, и потому решено не рисковать здоровьем животных, - сообщили "РГ" в цирке.

Сейчас замерзших слоних отогревают с помощью тепловых пушек.

Отметим, что в честь 1 мая в Волгоградской области несмотря на непогоду прошли митинги, спортивные состязания и концерты.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Митинги и шествия
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