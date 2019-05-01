В городе Волжском непогода внесла корректировку в празднование 1 мая. Из-за дождя, ветра и низкой температуры воздуха организаторы были вынуждены отменить запланированное шествие индийских слонов из цирка братьев Гертнер.

Слонихи, весом пять и три тонны, должны были продефилировать по улице Ленина перед пришедшими на праздник жителями города. Специально для этого было перекрыто автомобильное движение.

- Нас очень сильно подвела погода. Температура 4 - 8 градусов считается очень холодной для этих животных. Для выступления на воздухе необходимо хотя бы 15 градусов тепла, и потому решено не рисковать здоровьем животных, - сообщили "РГ" в цирке.

Сейчас замерзших слоних отогревают с помощью тепловых пушек.

Отметим, что в честь 1 мая в Волгоградской области несмотря на непогоду прошли митинги, спортивные состязания и концерты.