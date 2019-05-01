Роналду побил еще один рекорд: он купил самую дорогую машину в мире

Один из лучших футболистов современности португалец Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового достижения. Для этого ему не пришлось забивать мячи в ворота соперников "Ювентуса", выигрывать турниры или снова быть признанным лучшим игроком планеты.

Все куда проще: форвард отдал треть своей годовой зарплаты (11 млн евро из 30-ти) за суперкар Bugatti La Voiture Noir. Самую дорогую машину в мире, получившую 1500-сильный мотор W16 и способную разгоняться до 420 километров в час.

Новинку представили на мартовском Женевском автосалоне. Тогда она существовала в единственном экземпляре. Причем интерьер La Voiture Noir показан не был - и вероятно, над ним компании еще предстояло поработать. Тем не менее уже на презентации президент Bugatti Стефан Винкельманн заявил, что автомобиль продан пламенному фанату бренда. Как теперь выяснилось, речь шла о Роналду.

La Voiture Noire создана на базе серийного спорткара Bugatti Chiron, но позаимствовала дизайн легендарной машины Bugatti 57SC Atlantic с тем же неофициальным названием, которое переводится как "Черная машина". Это купе было создано еще до Второй мировой войны в количестве четыре штуки, но оставило след в мировом автопроме и имеет поклонников даже в наши дни. Говорят, знаменитый дизайнер одежды Ральф Лорен, у которого сохранился один из "Атлантиков", не согласился продать его и за 100 млн долларов.

Знает ли Роналду об этой исторической параллели - неизвестно. Но теперь ему будет завидовать и та часть мужчин, которая не увлекается футболом, но интересуется автомобилями.