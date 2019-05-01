Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура

После первого периода счет был равным - на быстрый гол Юаким Нюргода наша команда ответила точным броском Александра Елесина незадолго до перерыва. Но во второй 20-минутке шведы получили преимущество в две шайбы, при этом дважды отличившись в большинстве.

Сначала Евгений Малкин заработал 2+2 за опасную игру высоко поднятой клюшкой, и уже на 21-й минуте Луи Эрикссон вывел "Тре крунур" вперед. Затем на гол Маркуса Крюгера наши ответили шайбой Сергея Андронова, а в концовке игрового отрезка россияне и вовсе потеряли двоих игроков. Один за другим получили двухминутные штрафы Динар Хафизуллин и Михаил Григоренко, и такое преимущество шведы не упустили - отличился Оскар Линдблом.

В третьем периоде Эрикссон оформил дубль, после чего Григоренко вновь сократил отставание до двух шайб. На последних минутах Воробьев снял с игры вратаря Андрея Василевского, и шведы воспользовались этим - Марио Кемпе поразил пустые ворота. Правда, после этого Василевский остался на скамейке, и россияне все же забросили при шести полевых игроках - это сделал Никита Кучеров. Но эта шайба оказалась последней, финальная сирена зафиксировала победу шведов 6:4.

В рамках чешского этапа Евротура сборной России осталось 4 мая сыграть с финнами, а 5 мая - с чехами. 10 же мая в Словакии стартует чемпионат мира, где нашими соперниками на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.