В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону. Поправки распространились на литературу, программное обеспечение, музыку и другие сферы, за исключением фотографии.

Роскомнадзором обработано около 6 тысяч определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Помимо этого, поступило более 500 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке и более 5,5 тысяч решений Минкомсвязи в отношении копий заблокированных пиратских ресурсов.

Напомним, что в апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство приступило к разработке новой версии антипиратского закона. Это является закономерным продолжением работы антипиратского меморандума, подписанного в конце прошлого года. Документ объединил крупнейшие холдинги и площадки, как "Яндекс", Mail.ru и Rambler.

Новый закон, регулирующий взаимодействие правообладателей с поисковиками и другими интернет-площадками, предположительно будет разработан к осени 2019 года.

Меры по борьбе с пиратством в интернете уже приносят плоды. По данным Роскомнадзора, доход индустрии легальных видеосервисов в России за прошлый год достиг 25 миллиардов рублей. Доходы в этом направлении растут третий год подряд. Это стало возможно после основательной работы над ограничением деятельности пиратских сайтов и повышением качества услуг легальных сервисов.