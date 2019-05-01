В США запустили баллистическую ракету Minuteman

В США с военной базы Ванденберг состоялся учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск состоялся в 12.42 по московскому времени. Пролетев 4,2 тысячи миль ракета поразила цель в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

Как сообщает ТАСС, испытание проводилось для проверки точности и надежности систем МБР.

Отметим, что первый пуск ракеты Minuteman III в нынешнем году состоялся шестого февраля. Учебная боеголовка ракеты должна была поразить условную цель в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане.

Minuteman III - единственная баллистическая ракета наземного базирования в США. Принятая на вооружение в 1970 году трехступенчатая твердотопливная ракета имеет дальность полета порядка 12 тысяч километров и термоядерный боевой блок мощностью 300 килотонн. Американская армия располагает 450 МБР Minuteman III. Их пусковые установки находятся в позиционных районах Вайоминга, Монтаны и Северной Дакоты.