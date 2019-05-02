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02.05.2019 13:00
Рубрика: В мире

Бойко: Главным памятником трагедии в Одессе станет наказание виновных

Текст: Константин Волков

Основатель оппозиционной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, который находится в Одессе 2 мая, заявил в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов:  "Сегодня пятилетие этой жуткой трагедии. Здесь, на месте, где погибли люди, нет памятника - власть не удосужилась его поставить, и самое странное - нет наказания тем, кто убил людей. Самый главный памятник будет тогда, когда накажут тех, кто их убил". Также он пообещал добиться наказания виновных при новой власти.

"Власть уходит, и мы добьемся справедливого расследования, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Для таких трагедий нет срока давности", заявил Бойко.
"Это был хаос": Выжившие в Доме профсоюзов в Одессе рассказали о трагедии

По его словам, украинские власти не хотели проводить расследование, так как "боялись, что выйдут сами на себя".

В Одессе 2 мая проходят церемонии в память о трагедии, произошедшей пять лет назад - тогда в результате столкновений антимайдановцев с националистами и поджога Дома профсоюзов погибли около 50 человек и более 200 пострадали.

В 16:00 (время совпадает с московским) в Одессе пройдет митинг скорби, в 19:00 на Греческой площади священники отслужат заупокойную службу по погибшим, сообщает одесское новостное издание "Таймер". При этом в 18:00 по улицам Одессы пройдет колонна радикалов из "Национального корпуса", которые проведут "Марш украинского порядка" под антироссийскими лозунгами.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Как отметил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, у правоохранителей хватит сил, чтобы обеспечить безопасность граждан во время марша националистов. В частности, он рассказал, что сформированы специальные полицейские мобильные отряды, которые "станут действовать, исходя из обстановки".

В настоящее время центр Одессы в районе Куликова поля и Греческой площади частично перекрыт, из-за чего возникли пробки.

В мире экс-СССР Украина Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
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