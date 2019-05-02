Пять лет трагедии в Одессе: виновные не найдены

В Одессе 2 мая проходят мероприятия в память пятой годовщины жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 49 человек и порядка 200 получили ранения и травмы.

Траурный митинг намечен на 16:00 (время совпадает с московским), сообщает одесское новостное издание "Таймер". С 8 утра саперы и кинологи проверили Куликово поле, после чего открыли его для посетителей. Для прохода на поле установлен один вход, на нем дежурят сотрудники полиции с ручными металлодетекторами. Полиция, нацгвардия и госслужба по ЧС в Одессе переведены на усиленный режим несения службы. Усиленный режим продлится минимум до 21 часа.

Утром духовенство Одесской епархии отслужило заупокойные богослужения на местах массовой гибели людей. Также поминальные службы пройдут во всех храмах Одесской епархии.

Как написала на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, "прошло пять лет. Ни правды. Ни справедливости. Палачи на свободе. Вялые призывы международных организаций завершить расследование и покарать преступников игнорируются. Причины понятны. Власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству".