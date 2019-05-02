Эрдоган поддержал подключение Боснии и Герцеговины к "Турецкому потоку"

Турция выступает за вовлечение Боснии и Герцеговины в реализацию проекта газопровода "Турецкий поток". Об этом в четверг, 2 мая, в Анкаре в ходе совместной пресс-конференции с членами президиума БиГ заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция окажет всестороннюю поддержку в вопросе прохождения газопровода "Турецкий поток" через Боснию и Герцеговину", - цитирует слова турецкого лидера агентство "Анадолу".

Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал, что обсуждались также пути укрепления торгово-экономических связей между Анкарой и Сараево. По его словам, при этом турецкая сторона опиралась на то, что экономическое развитие Боснии и Герцеговины будет способствовать процветанию, стабильности и единству этой балканской страны.

В свою очередь председательствующий в президиуме БиГ Милорад Додик отметил, что, хотя Анкара и выступает в поддержку евроатлантической интеграции Сараево, так как сама Турция является членом альянса, президент Эрдоган внимательно выслушал аргументы всех сторон, имеющих диаметрально противоположное отношение к данному вопросу.

"Необходимо как можно быстрее сформировать боснийские органы власти в целях укрепления сотрудничества, чтобы продолжить реализацию важных задач, в том числе и сотрудничества с НАТО. Что же касается членства в НАТО, то наше (сербов) отношение к данному вопросу известно", - подчеркнул сербский лидер БиГ. При этом он добавил, что "весьма важно то, что мы сегодня здесь подняли вопрос подключения БиГ к "Турецкому потоку" - это поможет устранить имеющиеся проблемы, в том числе и загрязнения, способствовать экономическому развитию и улучшению экологии".

Между тем в интервью "Российской газете" Милорад Додик рассказал, что сейчас в Боснии и Герцеговине идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы.

"Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, - отметил он. - С другой стороны мы - представители Республики Сербской не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас - РС, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев. Поэтому, естественно, они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции БиГ. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из БиГ сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию".