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02.05.2019 11:30
Рубрика: В мире

"Это был хаос": Выжившие в Доме профсоюзов в Одессе рассказали о трагедии

Текст: Константин Волков

2 мая отмечается пятая годовщина трагедии в Одессе, где в ходе нападений националистов 2 мая 2014 года погибли 50 человек и более 200 получили ранения.

Вначале столкновения между националистами и сторонниками "Антимайдана" произошли в районе Греческой улицы и Куликова поля, где находился палаточный лагерь противников Майдана. Ближе к вечеру, когда сторонники Майдана начали сносить палатки, часть антмайдановцев оказалась запертой в Доме профсоюзов, который был подожжен их противниками. Порядка 50 человек (количество погибших по разным источникам разнится от 49 до пятидесяти с лишним) погибли в пожаре, еще 200 или больше пострадали.

"Большинство одесситов, которые вошли в здание, верили, что стены защитят, что майдановцы снесут лагерь и на этом все закончится", цитирует РИА Новости лидера Приморской организации всеукраинской партии "Родина" Олега Музыку, который был в Доме профсоюзов в тот вечер.

По словам офицера запаса Юрия Диденко, в Доме Профсоюзов "был хаос. Там находились простые люди, многие их них были вообще аполитичны и не поддерживали ни ту, ни другую сторону".

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