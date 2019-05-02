"Это был хаос": Выжившие в Доме профсоюзов в Одессе рассказали о трагедии

2 мая отмечается пятая годовщина трагедии в Одессе , где в ходе нападений националистов 2 мая 2014 года погибли 50 человек и более 200 получили ранения.

Вначале столкновения между националистами и сторонниками "Антимайдана" произошли в районе Греческой улицы и Куликова поля, где находился палаточный лагерь противников Майдана. Ближе к вечеру, когда сторонники Майдана начали сносить палатки, часть антмайдановцев оказалась запертой в Доме профсоюзов, который был подожжен их противниками. Порядка 50 человек (количество погибших по разным источникам разнится от 49 до пятидесяти с лишним) погибли в пожаре, еще 200 или больше пострадали.

"Большинство одесситов, которые вошли в здание, верили, что стены защитят, что майдановцы снесут лагерь и на этом все закончится", цитирует РИА Новости лидера Приморской организации всеукраинской партии "Родина" Олега Музыку, который был в Доме профсоюзов в тот вечер.

По словам офицера запаса Юрия Диденко, в Доме Профсоюзов "был хаос. Там находились простые люди, многие их них были вообще аполитичны и не поддерживали ни ту, ни другую сторону".