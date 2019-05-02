Новости

Пожар на турецком авианосце сняли на видео 12:06
Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума 11:50
Ветераны Великой Отечественной войны в Москве получат госуслуги на дому 11:41
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за грозы 11:38
В Ростовской области сняли с поезда дебошира 11:36
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме 11:34
В Сухуме загорелась русская школа имени Пушкина 11:02
Башмет: Альтист стал императором Японии 11:00
Как изменится Капотня после благоустройства 10:58
Юрий Башмет привез в Ярославль две мировые премьеры 10:55
В Дагестане град уничтожил посевы на площади в 1,5 тысяч гектаров 10:52
Шесть человек сняли спасатели с заглохшего катера в Красноярском крае 10:49
Путин подписал закон о штрафах за допинг для спортсменов 10:35
Диетологи объяснили, почему не стоит есть мед вместо сахара 10:24
Две тысячи посетителей эвакуировали из-за пожара в ТРЦ в Иркутске 10:10
Эксперимент показал, как за 8 часов снизить вес и нарастить мышечную массу 09:56
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление 09:22
Киев пригрозил получающим российские паспорта 09:20
Депутаты корейской оппозиции постриглись налысо в знак протеста 09:17
Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь 09:04
Из Газы выпустили по Израилю две ракеты и зажигательные шары 08:27
Роспотребнадзор сообщил о вспышке свиного гриппа в Индии 08:12
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем 08:06
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0 07:55
Украинские города Ровно и Чернигов лишились горячей воды из-за долгов 07:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
02.05.2019 11:50
Рубрика: Экономика

Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума

Текст: Александра Воздвиженская

Курс евро на торгах Московской биржи 2 мая превысил 73 рубля впервые с 10 апреля, рост с закрытия последних торгов составил около полурубля. Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 8 апреля, рост к 11:00 мск был аналогичным.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к мировым резервным валютам на фоне общемирового снижения аппетита к рисковым активам у глобальных инвесторов, то есть рубль дешевеет так же, как и валюты других развивающихся стран. Незначительное дополнительное давление на него может оказывать снижение цен на нефть.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира

Накануне завершилось очередное двухдневное заседание ФРС США, по итогам которой глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что пока нет причин менять направление денежно-кредитной политики. При этом в итоговом пресс-релизе подчеркивалось, что перспективы роста экономики и инфляции в США остаются хорошими.

Эти заявления, расцененные инвесторами как относительно мягкие, остановили рост кросс-курса евро-доллар, опустив его с 1,122 до 1,119 на рынке форекс.

"Трейдерам стоит сохранять осторожность, так как впереди еще целый ряд важных данных, способных повлиять на ход торгов на валютном рынке", - пишут аналитики FxPro, имея в виду решение по ставке Банка Англии (14.00 мск) и статистику по рынку труда США (15:30 мск).

Экономика Финансы Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Биржи ММВБ-РТС Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума
Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь
Из Газы выпустили по Израилю две ракеты и зажигательные шары
WikiLeaks осудила вынесенный Ассанжу приговор
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление