Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума

Курс евро на торгах Московской биржи 2 мая превысил 73 рубля впервые с 10 апреля, рост с закрытия последних торгов составил около полурубля. Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 8 апреля, рост к 11:00 мск был аналогичным.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к мировым резервным валютам на фоне общемирового снижения аппетита к рисковым активам у глобальных инвесторов, то есть рубль дешевеет так же, как и валюты других развивающихся стран. Незначительное дополнительное давление на него может оказывать снижение цен на нефть.

Накануне завершилось очередное двухдневное заседание ФРС США, по итогам которой глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что пока нет причин менять направление денежно-кредитной политики. При этом в итоговом пресс-релизе подчеркивалось, что перспективы роста экономики и инфляции в США остаются хорошими.

Эти заявления, расцененные инвесторами как относительно мягкие, остановили рост кросс-курса евро-доллар, опустив его с 1,122 до 1,119 на рынке форекс.

"Трейдерам стоит сохранять осторожность, так как впереди еще целый ряд важных данных, способных повлиять на ход торгов на валютном рынке", - пишут аналитики FxPro, имея в виду решение по ставке Банка Англии (14.00 мск) и статистику по рынку труда США (15:30 мск).