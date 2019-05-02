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Рубрика: Спорт

Месси забил 600-й мяч в составе "Барселоны"

Текст: Данила Жиляев
Фото: REUTERS/Susana Vera Через мгновение Месси забьет 600-й мяч за "Барселону". Фото: REUTERS/Susana Vera
Через мгновение Месси забьет 600-й мяч за "Барселону". Фото: REUTERS/Susana Vera

Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".

Фото: REUTERS/ Denis Balibouse
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Матч с "Ливерпулем" стал для Лео 683-м за "Барсу", и в этой игре он забил свой 600-й мяч в составе "блауграны". Открыл счет голам за "Барселону" Месси ровно 14 лет назад - 1 мая 2005 года он поразил ворота "Альбасете". Напомним, что "Барселона" была и остается единственной командой, за которую Лео выступал на профессиональном уровне.

В текущем сезоне он принял участие в 46 матчах команды, забив в них 48 мячей и сделав 22 результативных передачи. Он является лидером гонки бомбардиров чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Также гол Месси стал юбилейным и для всей команды - "Барселона" второй в истории преодолела отметку в 500 голов в Лиге чемпионов. Ранее подобное удавалось только "Реалу", на счету которого на данный момент 551 мяч за всю историю выступлений в главном европейском клубном турнире.

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