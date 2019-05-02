"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала ЛЧ

Испанская "Барселона" сделала шаг к финалу Лиги чемпионов. На своем поле в первом матче полуфинала "сине-гранатовые" разгромили английский "Ливерпуль" со счетом 3:0.

После первого тайма каталонцы вели 1:0 - на 26-й минуте отличился Луис Суарес, замкнувший прострел Жорди Альбы. Во второй же половине встречи главным героем стал капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси.

На 75-й минуте он стал первым на добивании после того, как мяч попал в перекладину после удара того же Суареса.

А семь минут спустя Лео великолепным ударом реализовал штрафной - гол с 25 метров принес "Барселоне" разгромную победу.

Таким образом, "блауграна" практически обеспечила себе выход в финал. Впрочем, записывать "Ливерпуль" в неудачники слишком рано: во-первых, ответный матч он проведет на своем поле, а во-вторых, мы не раз видели, как команды отыгрывались, уступая и больше после первой встречи. Так что однозначно говорить о триумфе "Барселоны" пока рано.

Ответная встреча этих соперников состоится 7 мая. В параллельной полуфинальной паре, напомним, "Аякс" в первом матче на выезде одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 1:0.