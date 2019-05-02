МИД РФ: Киев тормозит расследование одесской трагедии

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, когда в результате действий националистов погибли 50 человек и пострадали порядка 200. Тот факт, что Киев тормозит расследование, говорит о причастности властей Украины к тем трагическим событиям, отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Эта трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота, - сказано на сайте МИД РФ. - Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят. Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям. Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков".

Так же в заявлении МИД РФ подчеркивается, что "западные кураторы Киева хранят обет молчания".

"Им явно невыгодно признать, что под их опекой "у руля" страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови. Вместо того, чтобы реально потребовать от украинских властей найти и наказать виновных в зверских преступлениях в Доме профсоюзов, на протяжении пяти лет мы слышим от западных партнеров лишь рассуждения о демократичности их подопечных", сказано в заявлении.

Российское внешнеполитическое ведомство также выражает надежду, что в конечном счете на Украине "все-таки будут созданы условия, при которых власти этой страны найдут в себе силы провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 года, по итогам которого все причастные к ним лица понесут, наконец, заслуженное наказание".

