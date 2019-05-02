Названы все лауреаты мужской баскетбольной Суперлиги-1

Сразу же по завершении серии за "бронзу" первого дивизиона чемпионата мужской Суперлиги Российская федерация баскетбола (РФБ) назвала всех лауреатов турнира. Ими стали игроки команд, занявших места с первого по четвертое по итогам напряженного и драматичного плей-офф.

Уже после того, как БК "Самара" одержал победу в финальной серии над питерским "Спартаком" (3-0), определился обладатель бронзовых наград. Им стала команда ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда), обыгравшая в противостоянии такого же формата первый клуб регулярного чемпионата "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - здесь общий счет 3-1.

Удивительное дело, сахалинцы в "регулярке" потерпели поражения всего в четырех матчах из трех десятков, а вот в сериях полуфинала и за "бронзу" у "островитян" баланс сугубо отрицательный - 2-6. Резкий спад "Востока-65" на финише чемпионата дивизиона-1 Суперлиги и стал главной сенсацией соревнований.

В серии за "бронзу" "Восток-65" дома первый матч у парней из Ревды выиграл более чем уверенно - 96:77. А заем на своей площадке случился такой же спад, как и в полуфинале - поражение 82:98. После переезда на Урал главными претендентами на бронзовые медали считали уже баскетболисты клуба ТЕМП-СУМЗ-УГМК. Они этот внезапный статус вполне оправдали, дважды подряд выиграв при своих зрителях - 87:82 и 91:77.

Вот решение возглавляемого чемпионом Европы-2007 Никитой Моргуновым Департамента профессионального баскетбола РФБ по лауреатам мужской баскетбольной Суперлиги-1:

Самый ценный игрок (MVP) - Антон Глазунов (БК "Самара");

Символическая пятерка: разыгрывающий - Александр Варнаков ("Спартак", Санкт-Петербург), атакующий защитник - Квамейн Митчелл ("Восток-65", Южно-Сахалинск), легкий форвард - Владимир Пичкуров (БК "Самара"), тяжелый форвард - Александр Гудумак ("Восток-65"), центровой - Евгений Фидий ("Спартак" СПб);

Самый зрелищный игрок - Александр Ганькевич (ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда).

Итоговое положение команд

1. БК "Самара" (Самара). 2. "Спартак" (Санкт-Петербург). 3. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда). 4. "Восток-65" (Южно-Сахалинск). 5. "Буревестник" (Ярославль). 6. "Уралмаш" (Екатеринбург). 7. "Урал" (Екатеринбург). 8. БК "Новосибирск". 9. "Спартак-Приморье" (Приморский край). 10. ЦСКА-2 (Москва). 11. "Университет-Югра" (Сургут). 12. МБА (Москва). 13. "Купол-Родники" (Ижевск). 14. "Химки-Подмосковье" (Московская обл.). 15. "Зенит-Фарм" (Санкт-Петербург).