Нечеловеческая жестокость: исполнилось пять лет трагедии в Одессе

2 мая 2019 года исполнилось пять лет самой кровавой трагедии на Украине с момента госпереворота, совершенного "новой украинской властью" во главе с Петром Порошенко. Трагедия в городе у "самого черного моря" стала "новой Хатынью". Именно режим Порошенко несет главную ответственность за сожженных заживо, застреленных, забитых палками мирных людей. 2 мая в Одессе от рук "евромайдановцев" погибли 48 человек. Совсем юные парни и девушки. И зрелые мужчины, которые тремя неделями ранее 10 апреля 2014 года в форме Красной армии участвовали реконструкции событий Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Сначала на Греческой улице (там, по информации "Страна.ua", погибли от огнестрельных ранений шесть человек и дело, хотя установлены виновные, так и не закончилось для них приговором), а затем на Куликовом поле внутри и у здания одесского Дома профсоюзов, ныне отгороженного от глаз людских огромным забором. Национал-радикалы, которые не сумели взять здание, обороняемое антимайдановцами штурмом, забросили Дом профсоюзов бутылками с зажигательной смесью.

Они были застрелены, забиты битами, сожжены и отравлены газом. Десятки человек получили увечья, стали калеками, которых не замечает нынешняя "украинская демократия". На одном видео хорошо видно, как некий мужчина добивает палкой бездыханно лежащих на земле людей, которые выпрыгнули из горящего здания Дома профсоюзов. "Даже на фоне всех ужасов и трагедий того дня, эта запись всё-таки выделяется своей бессмысленной жестокостью: кем надо быть, чтобы добивать откровенно беспомощных на тот момент людей?", - справедливо вопрошает оппозиционное нынешней украинской власти издание. При этом обозреватель поясняет, что имя того, кто добивал людей хорошо известно - это сторонник евромайдана Всеволод Гончаревский. Однако он не привлечен к уголовной ответственности, дело против него закрыто, а следствие полагает, что жертвы в Доме профсоюзов скончались сами или от ран, полученных при падении из здания, или, как не абсурдно это не звучит, "при падении со столов внутри помещений с высоты собственного роста". А не были сожжены или забиты до смерти.

У тех, кто знает правду о событиях 2 мая, есть другие факты. Помимо шести человек, убитых на Греческой улице, восемь человек действительно погибли от травм, полученных при падении из окон пылающего Дома профсоюзов. А еще 34 человека погибли от отравления дымом и огня, который начался от коктейлей Молотова, брошенных в них и в помещения, где они искали убежище. Полиция не мешала убийцам добивать своих оппонентов, молча наблюдая за расправой. Не менее преступное молчание хранили пожарные. Они не приезжали тушить Дом профсоюзов, даже несмотря на то, что им звонили даже евромайдановцы.

Еще раз сделаем акцент на том, что за эти пять лет никто из истинных зачинщиков и исполнителей бойни в Одессе так и не был привлечен к ответственности, даже административной. Ведущееся "вялотекущее" следствие превратилось в фарс, невиданный в истории мирового правосудия, замалчиваемый "свободолюбивыми" украинскими и западными СМИ. Уголовные дела по факту уличных беспорядков были заведены в отношении 19 выживших антимайдановцев, некоторые из которых были ранены в результате бойни. Только в сентябре 2017 года Ильичевский городской суд оправдал всех обвиняемых. А дело о поджоге Дома профсоюзов украинское правосудие и вовсе не рассматривало. Евромайдановцев, которых арестовали по горячим следам, отпустили из-под ареста. Дела против областных чиновников, которых обвиняли в халатности, также были закрыты. Многие из них, воспользовались "милостью" новой власти и сбежали из Украины.

Но маски постепенно сбрасываются и, верится, окончательно. Например, в феврале 2016 года французский национальный телеканал "Canal +" показал фильм-расследование известного режиссера-документалиста Поля Морейры "Украина: маски революции". Речь в ленте идет о редкой серьезной попытке разобраться в том, что действительно произошло на Украине после "евромайдана" и к каким печальным последствиям это привело. Посольство Украины во Франции попыталось заблокировать показ фильма, предложив взамен собственную продукцию . Давление на "Canal +" также оказали некоторые прокиевски настроенные издания, в том числе газета "Монд", и ряд деятелей из числа известных русофобов. Однако телеканал не стал менять программу и тем самым, думается, поднял свой авторитет в глазах зрителей. По оценкам экспертов, французы пережили настоящий шок. Ведь им показали ужасные вещи, происходившие и происходящие на Украине после госпереворота. Окровавленные тела людей, звериный оскал убийц, орущих "Убить всех до одного!" и добивающих раненых.

В 2018 году в Израиле вышел фильм о событиях 2 мая. Свидетель преступления, гражданин Грузии Цезари Баджалидзе заявил, что входил, по договоренности со спикером Верховной Рады Парубием в группу "наемников", которым была поставлена цель организовать бойню и пожар в Доме профсоюзов. Баджалидзе сказал, что Парубий лично формировал такие "группы наемников" для подавления антимайдановских акций в украинских регионах.

А 2 мая 2019 года Егор Кваснюк, координатор движения "Куликово поле", заявил в эфире "Вести" о том, заказчиками преступного деяния у Дома профсоюзов в Одессе были Порошенко и олигарх Коломойский, и подтвердил, что "дирижировал операцией" нынешний спикер Верховной Рады Парубий. Он также оплатил покупку бронежилетов для нелюдей, что нападали на мирных антимайдановцев.

Лично у меня, полюбившего Одессу, до сих не укладывается в голове, как подобное фашистское по своей форме и содержанию преступление могло произойти в городе-герое. И как этот израненный и опаленный в Великую Отечественную город стал пристанищем для самых отъявленных националистов, городом, где вечером страшно выйти на улицы и присесть в кафе, в которых время от времени взрываются гранаты и случаются кровавые разборки.

1941 год. 16 октября Одесса была оккупирована румыно-фашистами, которым Гитлер отдал на откуп Бессарабию и юго-восток Украинской ССР. За последующие 10 дней в городе было расстреляно и сожжено заживо до 34 тысяч человек. Людей забирали прямо из домов, загоняли в бывшие производственные бараки и сжигали. Одесса молчала и лишь ушедшие в подполье партизаны и разведчики, укрывшиеся в катакомбах, продолжали сопротивление, как например, легендарная группа Молодцова, взорвавшая штаб нацистов (бывшее здание НКВД в Одессе) и отправившая в небытие высокопоставленных генералов и старших офицеров.

2 октября 2014 года. В Одессу приезжают хорошо натренированные нацики нового поколения, получившие опыт на киевском майдане. В этот день местный "Черноморец" играет с харьковским "Металлистом" на первенство Украины. И все силы полиции, как позже выяснится, совершенно осознанно, переброшены на обеспечение безопасности на стадион. Туда, в частности, направлены подразделения правоохранительных органов, которые отвечали за порядок на Куликовом поле, где шел сбор подписей за придание русскому языку статуса государственного. Киевские провокаторы начинают свое действо у стадиона. Первые пули летят в футбольных фанатов, которых увозят на "Скорой" под призывы расправиться с "москалями" на Куликовом поле и у Дома профсоюзов.

Толпа безумцев движется туда. "Убить всех до единого", - скандируют нелюди у Дома профсоюзов, в то время как юноши и девушки с нескрываемым азартом готовят коктейли Молотова для того, чтобы "выкуривать" мирных людей, ищущих убежище в профсоюзном доме после разгрома палаточного лагеря антимайдана на Куликовом поле. А дальше было то, что нельзя смотреть без слез. Людей сжигали огненной смесью, вынуждали прыгать из окон, добивали битами. В легких многих из жертв были обнаружены следы токсичных веществ. Дом профсоюзов, говорят свидетели, превратился в настоящий крематорий.

Киев не сказал ни слова о виновниках трагедии, предпочтя переложить вину за нее на "пророссийских активистов". В тюрьму отправляли не подонков-радикалов, которые получили зеленый свет на отъезд из Одессы. А тех самых активистов антимайдана, которые обороняли свое, самое главное "Куликово поле" в жизни. А Одесса, как и в 1941-м, промолчала, наблюдая за тем, как горстки "мужественных подпольщиков" ведут свою неравную схватку с преступным режимом. Желающие показать миру правду, наказать тех, кто виновен в смерти их героических товарищей, многие из них были вынуждены уехать из города-героя. И конечно же, те, кто остался в городе-герое скажут об "Одесской Хатыни" 2 мая 2019 года на траурном митинге, который пройдет на Куликовом поле в 16 часов. И где позже состоится молебен памяти жертв этого самого чудовищного преступления режима Порошенко.

А что же сама Одесса? Происходившее за последние пять лет в ней действо продолжает удивлять. Уже и забыто то, что здешним губернатором успел побыть Саакашвили, сегодня так рвущийся обратно на Украину, где его по-прежнему не желают привечать. Вот заголовки нескольких материалов "Российской газеты" о происходившем в Одессе за эти пять лет после расправы 2 мая 2014 года. Это не единичные факты. Это неприглядная тенденция.

Август 2014-го. "В Одессе националисты угрожают разгромить здание МВД". Октябрь 2014-го. "В Одессе украинский радикал расплатился за водку гранатой". "В Одессе прошел марш бандеровцев". Июль 2015-го. "Одесский губернатор Саакашвили признался в связях с контрразведкой США". 10 апреля 2016-го. День освобождения Одессы от фашистов. "Радикалы осквернили память защитников Одессы". Август 2017-го. "В Одессе уничтожен памятник Жукову".

И таких материалов, показывающих, как легендарный город-герой стал ареной для выходок радикалов всех мастей, ненавидящих историю, все русское, людей, которые посмели пойти против несправедливости и пособников нацистов, десятки.

Сказать про то, что Одесса безучастна к тем горьким событиям будет неправильным и обидным преувеличением для тех, кто придет помянуть жертв трагедии пятилетней давности, кто помнит и скорбит об этом. Сегодня в этом плане есть две Одессы. Одна, состоящая из тех, кто старается забыть о расправе или вовсе отмечает эту трагедию как "праздник избавления от москалей". Среди таких лиц много представителей так называемой "творческой интеллигенции и богемы", предпочитающей сводить трагедию в разряд шутки. Но есть, хочется верить, и другая Одесса. И одесситы, которые ничего не забыли.