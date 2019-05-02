Опрос: Японцы хотят видеть на троне женщину

Порядка 80 процентов респондентов-граждан Японии не против того, чтобы Хризантемовый трон заняла женщина. Таковы данные опроса, проведенного японским информационным агентством Kyodo

Хотя в древней истории Японии насчитывается восемь императриц, однако закон о престолонаследии 1947 года предусматривает передачу престола только по мужской линии.

У взошедшего днем ранее на трон императора Японии Нарухито и его супруги Масако есть только одна дочь, 17-летняя Айко. Ранее обсуждалась вероятность изменения законодательства с тем, чтобы дать ей возможность стать наследницей престола, однако после рождения у наследного принца Акисино (младшего брата нового императора Нарухито) сына - принца Хисахито, вопрос потерял актуальность.