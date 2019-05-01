Нарухито стал новым императором Японии

Наследный принц Нарухито стал императором Японии после отречения от престола своего отца - Акихито. Последний сложил с себя полномочия 30 апреля ввиду почтенного возраста (ему 85 лет) и неважного состояния здоровья. Прижизненное отречение японского императора от престола случилось впервые за последние 202 года.

Торжественная церемония по поводу вступления Нарухито на престол с участием первых лиц островного государства прошла первого мая на территории императорского дворца.

В зале "Мацу-но-ма" Нарухито вручили меч, яшму и другие регалии. После этого новый монарх обратился с посланием к нации. "Я клянусь в соответствии с конституцией выполнить свои обязанности в качестве символа государства и единства народа", - сказал новый император.

Нарухито стал 126-м по счету императором Страны восходящего солнца. Примечательно, что он получил престижное образование в Оксфорде, где изучал историю водного транспорта. Новый император серьезно увлекается музыкой и любит спорт. За свои 59 лет он занимался теннисом, бейсболом, верховой ездой и скалолазанием. В последнее время отдает предпочтению бегу.

Новая императрица Масако, супруга Нарухито, происходит из семьи известного японского дипломата. Нарухито и Масако поженились в 1993 году. В настоящий момент они воспитывают 17-летнюю дочь по имени Айко. У монаршей четы нет сыновей, в связи с чем следующим на Хризантемовый трон формально претендует 53-летний Акисино, родной брат Нарухито. Вторым в ряду наследников значится принц Хисахито, 12-летний сын Акисино.

Напомним, император Акихито объявил о своем желании отказаться от монарших регалий и уйти на покой в августе 2016 года.

После этого национальный парламент принял специальный закон, позволяющий провести соответствующую процедуру.

Акихито занимал трон в общей сложности более тридцати лет. За этот период он нанес визиты в несколько десятков зарубежных государств и как минимум дважды побывал в каждой из 47 японских префектур. Почетный император или дзёко, как его стали именовать после отречения, всегда уделял большое внимание регионам, пострадавшим от стихии, в особенности префектуре Фукусима.

В Стране восходящего солнца с первого мая наступила новая эпоха - "Рэйва", которая пришла на смену периоду "Хэйсэй". Слово "Рэйва" взяли из древней поэтической антологии "Манъёсю". В оживленных токийских районах Сибуя и Синдзюку, несмотря на дождливую погоду, толпы людей бурно встретили начало новой эры.

Когда до заветного момента остались секунды, воодушевленные происходящим японцы начали хором вести обратный отсчет. Некоторые при этом держали в руках плакаты с надписью: "Счастливой эпохи Рэйва". Большинство прохожих говорили, что испытывают радость и надежду на благополучное будущее.