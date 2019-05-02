Патриарх Кирилл: Убийцы людей в Одессе были "под властью дьявола"

Новости

Исследование показало, что богатые не понимают, о чем говорят 18:30
Кузнецова прокомментировала скандал в детском саду Краснодара 17:56
"Внедорожный" Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры 17:50
Запуск траурных воздушных шаров в Одессе перерос в стычки с националистами 17:46
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США 17:10
В Магасе запретили цирк шапито с животными 16:49
Диетологи оценили исследование ученых о влиянии риса на фигуру 16:37
Большая кольцевая линия метро в Москве готова на 50 процентов 16:28
В Осетии в ДТП с рейсовым автобусом пострадали девять человек 16:15
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе 16:08
В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка 15:55
В Москве пройдет парад трамваев 15:50
Стала известна дата новых слушаний по делу Ассанжа 15:44
Россияне купили более 160 тысяч кроссоверов и внедорожников в 2019 году 15:32
В Москве из помпового ружья ранены четверо мужчин 15:30
В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек 15:30
В жюри конкурса Чайковского работать будет легче 15:23
Две станции Сокольнической линии метро закроют 3 мая 15:22
Опрос: Японцы хотят видеть на троне женщину 15:00
Какие автомобили можно купить в России за 600 тысяч рублей 14:45
Красноярск стал единственным кандидатом на ЧМ-2025 по фристайлу 14:43
Drake стал лучшим исполнителем по версии Billboard Misic Award-2019 14:40
Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с "Дружбой" 14:37
В Дагестане загорелся оружейный магазин 14:26
В Крыму почтили память подпольщиков на партизанской маевке 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
02.05.2019 18:06
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Убийцы людей в Одессе были "под властью дьявола"

Текст: Владимир Емельяненко

В Покровском монастыре Москвы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении 48 человек, сгоревших пять лет назад - 2 мая 2014 года - в Доме профсоюзов в Одессе. После молитвы он сказал, что погибшие отстаивали свое право жить не по навязываемым им чужим порядкам, а их в знак мести заперли в здании и подожгли.

Глава РПЦ отметил, что у этого страшного преступления нет срока давности, хотя его на Украине пытаются объяснить особенностями политической борьбы. "Но зверства, совершенные людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской, и те, кто поджигал людей, были под властью дьявола", - заявил патриарх Кирилл "Интерфаксу".

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Сегодня в Одессе в траурных мероприятиях приняли участие более 1000 человек. Люди приносят цветы к зданию Дома профсоюзов на Куликовом поле - вся территория перед домом покрыта ими.

Досье "РГ"

После государственного переворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая 2014 года между активистами "антимайдана" и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, к которым присоединились радикалы "евромайдана" начались потасовки. Они окончились разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители "антимайдана". В тот день погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Киев тормозит расследование одесской трагедии
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США
Стала известна дата новых слушаний по делу Ассанжа
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Видео: Сергей Лазарев сдал анализы перед "Евровидением"