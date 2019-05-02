Патриарх Кирилл: Убийцы людей в Одессе были "под властью дьявола"

В Покровском монастыре Москвы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении 48 человек, сгоревших пять лет назад - 2 мая 2014 года - в Доме профсоюзов в Одессе. После молитвы он сказал, что погибшие отстаивали свое право жить не по навязываемым им чужим порядкам, а их в знак мести заперли в здании и подожгли.

Глава РПЦ отметил, что у этого страшного преступления нет срока давности, хотя его на Украине пытаются объяснить особенностями политической борьбы. "Но зверства, совершенные людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской, и те, кто поджигал людей, были под властью дьявола", - заявил патриарх Кирилл "Интерфаксу".

Сегодня в Одессе в траурных мероприятиях приняли участие более 1000 человек. Люди приносят цветы к зданию Дома профсоюзов на Куликовом поле - вся территория перед домом покрыта ими.

Досье "РГ"

После государственного переворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая 2014 года между активистами "антимайдана" и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, к которым присоединились радикалы "евромайдана" начались потасовки. Они окончились разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители "антимайдана". В тот день погибли 48 человек, более 250 пострадали.