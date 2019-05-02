СК начал проверку после столкновения грузовика с самолетом в Шереметьево

Следственный комитет РФ начал проверку после столкновения грузового автомобиля с пассажирским самолетом в московском аэропорту Шереметьево.

"По факту столкновения автомобиля с пассажирским самолетом в аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СК РФ в Whatsapp.

На месте происшествия продолжают работать следователи.

В четверг вечером грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа.

Пострадал водитель автомобиля, он доставлен в больницу, передает РИА Новости.