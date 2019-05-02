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02.05.2019 23:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после столкновения грузовика с самолетом в Шереметьево

Следственный комитет РФ начал проверку после столкновения грузового автомобиля с пассажирским самолетом в московском аэропорту Шереметьево.

"По факту столкновения автомобиля с пассажирским самолетом в аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СК РФ в Whatsapp.

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На месте происшествия продолжают работать следователи.

В четверг вечером грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа.

Пострадал водитель автомобиля, он доставлен в больницу, передает РИА Новости.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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