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02.05.2019 15:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве пройдет парад трамваев

Текст: Ангелина Зеленькова

Парад трамваев вновь пройдет в Москве. На этот раз познакомиться с раритетными моделями горожане смогут 13 июля в День московского транспорта. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем аккаунте в Twitter.

"Апрельский парад трамваев собрал четверть миллиона горожан. Они с удовольствием изучали раритетные модели и фотографировались на их фоне. Поэтому повторим парад еще раз - 13 июля, в День московского транспорта", - написал мэр.

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В конце апреля зрителями торжественного парада, приуроченного к 120-летию запуска трамвайного движения в Москве, стали свыше 250 тысяч человек. Колонна из 19 старинных трамвайных вагонов проехала по центральным улицам столицы - Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам до Чистопрудного бульвара. В этом году к колонне впервые присоединились довоенный прицепной вагон серии "С". Его спроектировали и построили в 1930-е годы на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе "Мосгортранса" и там же восстановили в 2018-2019 годах. Впервые горожане увидели и две "Татры" Т3 - пассажирскую трехдверную версию и служебную поливомоечную, призванную мыть трамвайные пути мощными струями воды.

При этом самым популярным на параде оказался двухэтажный конный вагон образца XIX века. Он был запряженный четверкой белых лошадей.

Напомним, День московского транспорта впервые прошел в 2017 году и отмечается ежегодно во вторую субботу июля.

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