Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ обнародовали результаты масштабного исследования удовлетворенности российских граждан своей жизнью.

Отчет об исследовании имеется в распоряжении "РГ". Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73 процентов. К началу 2019 года она превышала 80 процентов.

"Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью упала до 81 процента, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне - около 100 процентов", - сообщил Алексей Зубец, проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации".

Подсчитано, что наибольшее количество удовлетворенных жизнью граждан проживает во Владивостоке (87 процентов населения), Томске (86), Липецке и Оренбурге (по 85). По 84 процента довольных граждан аналитики насчитали в Череповце, Грозном и Чите.

Рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ (63 процента), Хабаровск (69), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70 процентов).