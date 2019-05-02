В Кемерово в ближайшее время начнется строительство Квартала искусств, одним из главных объектов которого станет филиал Мариинского театра оперы и балета (Санкт-Петербург).

Эту новость объявили на XVIII Московском Пасхальном фестивале, концерт Симфонической программы которого прошел в столице Кузбасса в день рождения Валерия Гергиев. Маэстро встал в этот день по традиции за дирижерский пульт оркестра Мариинского театра.

Две корзины роз - белых от заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, и красных - от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, дополнили атмосферу двойного праздника. Овацией встретила виновника торжества публика, до отказа заполнившая зал Кемеровской государственной филармонии имени Бориса Штоколова. "За неоценимый вклад в развитие симфонического искусства, пропаганду мировой музыкальной культуры, высочайший уровень исполнительского мастерства, уникальный талант, большой личный вклад в сохранение и пропаганду классического искусства, а также особый вклад в становление симфонической школы региона" Валерия Гергиева наградили на сцене Орденом "Доблесть Кузбасса".

Очень тепло приняли зрители произведения, исполненные музыкантами: "Итальянскую" симфонию №4 Феликса Мендельсона, фрагменты из балета "Золушка" Сергея Прокофьева и "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского.

- Двое из них - великие русские композиторы. Мы живем в их стране, и гордимся ею, - сказал перед концертом в интервью слушателям Детской школы журналистики Валерий Гергиев. - Я почему-то думаю, что и ваше юное поколение не пройдет мимо великих имен русской музыки, будет ими гордиться. Когда я был ребенком, мне давали играть сонаты Моцарта и инвенции Баха. Достаточно быстро я перешел к романтической музыке. И я думаю, очень важно верить старшим и делать то, что предлагают педагоги, а вместе с педагогами стараются передать детям родители. Мне в этом плане повезло: моя мама верила моему педагогу, и когда я возвращался из школы, она спокойно, но настойчиво напоминала мне, что надо делать. Я сам с этой задачей мог не справиться. И мог по непониманию даже бросить музыку. Но мама верила в то, что классическая музыка обязательно станет главным делом моей жизни…".

Юные журналисты преподнесли Валерию Гергиеву пасхальную корзинку и большой именной торт. А после концерта маэстро вместе с музыкантами Мариинского оркестра и Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса посадили возле филармонии молодые сосны. 2 мая, в день рождения Маэстро, этот сквер получил новое название - "Сквер вдохновений". Закончив работу, Гергиев рассказал о больших планах по созданию филиала Мариинского театра в Кемерове.

Валерий Гергиев, худрук Московского Пасхального фестиваля: "Этот план зародился год назад, когда в Кемерове произошла страшная трагедия. Мы оказались в городе буквально недели через полторы-две после пожара. Мы играли тогда 6-ю симфонию Чайковского, остро чувствуя колоссальное, непередаваемое сострадание. А после концерта мы вместе с губернатором приняли решение обратиться к президенту страны с предложением о создании филиала нашего театра здесь, в мощном индустриальном регионе.

Сейчас со стороны руководства региона и Мариинского театра все вопросы сняты. Проект курирует Ольга Юрьевна Голодец, мы постоянно с ней на связи. Госпрограмма ведет нас к огромному проекту, подобному тому, которым театр уже четыре года занимается во Владивостоке. Там мы уже многого добились. Но надо добиться, чтобы Владивосток конкурировал и с Пекином, и с Токио по качеству подготовки артистов, исполнителей. Сейчас заканчивается отбор на Конкурс имени П.И. Чайковского, и там огромное представительство очень сильных ребят из Азии. Сегодня китайцы, южнокорейцы, японцы могут соревноваться со знаменитыми североамериканскими школами и университетами. И от этого Кузбасс и Владивосток, расположенные гораздо ближе к новым базам подготовки талантов в Юго-Восточной Азии, могут только выиграть".

По словам Валерия Гергиева, в создании третьего по счету филиала Мариинского театра поможет большой опыт, накопленный коллективом, в том числе, при строительстве Концертного зала в Санкт-Петербурге.

- Без подъема в регионах мы можем говорить о великой культурной традиции, но с запятыми и воздыханиями. До недавнего времени в Новосибирске не было концертного зала. Очень хороший оркестр играл в арендованном кинотеатре много лет. К счастью, ситуация изменилась, - продолжил Валерий Гергиев. - 10-12 крупных культурных столиц - это то, что сейчас необходимо России. Я говорю о том, чем Россия славится на весь мир - серьезные традиции музыкального театра, опера и балет, симфоническая, камерная музыка, потрясающие пианисты. Но, скажем, в Германии высокого класса музыканты в Берлине, Мюнхене, Лейпциге, Дрездене, Кельне или Дюссельдорфе чувствуют себя примерно на одной ступени и по условиям жизни, и по оплате труда. И в Год театра надо говорить о росте культурной мощи России в горизонтальном измерении: Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Владивосток, Калининград, Севастополь… На очереди другие города.

Это очень трудно организовать, чтобы между городами все бесперебойно работало и постоянно чувствовался рост, вовлекалось все больше детей, ставились спектакли. У нас в Мариинском театре ежедневно проводятся акции для молодежи, юношества и детей. Они с трех-четырех лет и до окончания вуза считают театр своим домом.

Видят, как у нас делаются спектакли на новой сцене, как работает организм театра, рисуют декорации, костюмы. У нас огромный комплекс выделен для детей, где работа с ними идет с утра до ночи. И здесь, в Кузбассе такая работа ведется. Года через три-четыре ситуация потребует решения и вопросов профессиональной подготовки. Но тут мы рядом. А потом придут свои кадры. Надо их растить в ближайшие пять лет, используя опыт наших педагогов и артистов. Чтобы театр заработал, надо же еще делать театральную обувь, парики, управлять сложнейшим механизмом театральной сцены. И всех этих специалистов тоже надо готовить на местах.

Как сообщил губернатор Кузбассе Сергей Цивилев, все ключевые решения по Кварталу искусств, включая земельные вопросы, в Кемерове приняты.

"Сейчас идет проектирование, в котором задействованы высококлассные профессионалы, и в ближайшее время мы выйдем на площадку, - отметил Цивилев. - Хочу выразить благодарность руководству страны за то, что Кузбасс включен в первую четверку таких проектов. И напомнить: когда решение уже было принято, и надо было определиться, какой именно театр к нам зайдет, Валерий Абиссалович стал единственным, кто сделал такой шаг, несмотря на колоссальную нагрузку. Это дорогого стоит".

В этот же день 2 мая Валерий Гергиев отправился с музыкантами на поезде Московского Пасхального фестиваля в Томск, где состоялся его концерт в Томской филармонии.