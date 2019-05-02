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02.05.2019 22:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Московский Пасхальный фестиваль выступил в Томске

Текст: Ирина Муравьева
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Свой день рождения Валерий Гергиев завершил концертом в Томске, где выступил уже в пятый раз в рамках Московского Пасхального фестиваля.

В Большом концертном зале филармонии в исполнении Мариинского оркестра прозвучали фрагменты из балета Сергея Прокофьева "Золушка" и симфоническая поэма Рихарда Штрауса "Жизнь героя". По традиции Гергиев встретился после концерта с журналистами.

Прямая речь

Валерий Гергиев, худрук Московского Пасхального фестиваля:

Фото: Юлия Потапова/РГ
Московский Пасхальный фестиваль приехал в Кемерово в день рождения Гергиева

- Для меня 2 мая - это и хорошее время, и интересная работа. Пасхальный фестиваль всегда захватывает эти дни начала мая. За пять дней мы выступили уже в Твери, в Москве, в Казани, в Перми, в Екатеринбурге, в Кемерово, в Томске - и то возможно только потому, что у нас уникальный коллектив. Мы доверяем друг другу. Конечно, количество переездов, концертов бывает критичным, но компенсация этого - такой прием, как здесь, в Томске или в Екатеринбурге, в Омске, в Кемерово. Традицию наших выступлений создавать было нелегко, но потерять ее просто: не появимся раз, не появимся два - кто-то удивится, кто-то будет неприятно поражен, потому что находили ведь возможность почти двадцать лет приезжать. Мы ведь на Пасхальном фестивале уже 65 регионов России с коллективом прошли, а это очень важно. Существует огромный разрыв между тем, что дано публике в Москве и в Петербурге, и тем, что имеют люди в том же Кемерово или даже в Томске, с его славной историей. Поэтому, приезжая сюда, мы всегда стараемся давать два концерта, играть разные программы, играть то, что никогда не играли здесь. И совершенно очевидно, что надо создавать возможности, чтобы и Томск, и Новосибирск, и Кемерово, и Омск, и Красноярск могли быть площадкой для огромного фестиваля. Потому что странно развивать только Владивосток, хотя это наши Тихоокеанские ворота и важнейший в экономическом смысле регион, но пролетать при этом мимо Хабаровска, не уделять внимания городам Сибири. Нам надо привозить сюда спектакли, балетные, оперные коллективы. А для этого создавать подходящие площадки, развивать культурную инфраструктуру регионов.

Между тем

3 мая музыканты выступят в Новосибирске в Концертном зале им А.М. Каца.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Пасхальный фестиваль Классика с Ириной Муравьевой
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