Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ по фристайлу

Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Об этом говорится в сообщении на сайте федерации. Столица Универсиады-2019 - единственный претендент на прием чемпионата. Прием заявок завершился накануне, 1 мая.

Сибиряки готовы провести соревнования на базе кластера "Сопка", одного из объектов XXIX Всемирной зимней универсиады. Известно, что заявку поддержало министерство спорта РФ.

Первая встреча с представителями городов-кандидатов состоится в ходе календарной конференции FIS в Цавтате и Дубровнике (Хорватия) в последнюю неделю мая. Подробную концепцию проекта проведения чемпионата нужно подготовить к 1 сентября 2019 года. Оцениваться будут не только организационные решения, вопросы безопасности, проживания и транспорта, вещания, но и такие аспекты, как природное и историческое наследие, окружающая среда, волонтерское движение.

Отметим, что кроме чемпионата по сноуборду и фристайлу, были поданы заявки на чемпионат мира по горнолыжному спорту - на него претендуют Кранс-Монтана (Швейцария), Гармиш-Партенкирхен (Германия) и Заальбах (Австрия). Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2025 году готов принять Тронхейм (Норвегия).

- FIS приятно видеть такую заинтересованность в организации наших флагманских мероприятий. Все кандидаты имеют потенциал и опыт для организации соревнований на самом высоком уровне, и мы ожидаем разнообразия предложений, - прокомментировал президент FIS Джан Франко Каспер.

Выборы столиц чемпионатов мира-2025 пройдут в мае 2020 года. Напомним, что Россия еще ни разу в своей истории не принимала мировое первенство по сноуборду и фристайлу.