Новости

Исследование показало, что богатые не понимают, о чем говорят 18:30
Кузнецова прокомментировала скандал в детском саду Краснодара 17:56
"Внедорожный" Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры 17:50
Запуск траурных воздушных шаров в Одессе перерос в стычки с националистами 17:46
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США 17:10
В Магасе запретили цирк шапито с животными 16:49
Диетологи оценили исследование ученых о влиянии риса на фигуру 16:37
Большая кольцевая линия метро в Москве готова на 50 процентов 16:28
В Осетии в ДТП с рейсовым автобусом пострадали девять человек 16:15
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе 16:08
В Башкирии в ДТП погибла восьмилетняя девочка 15:55
В Москве пройдет парад трамваев 15:50
Стала известна дата новых слушаний по делу Ассанжа 15:44
Россияне купили более 160 тысяч кроссоверов и внедорожников в 2019 году 15:32
В Москве из помпового ружья ранены четверо мужчин 15:30
В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек 15:30
В жюри конкурса Чайковского работать будет легче 15:23
Две станции Сокольнической линии метро закроют 3 мая 15:22
Опрос: Японцы хотят видеть на троне женщину 15:00
Какие автомобили можно купить в России за 600 тысяч рублей 14:45
Красноярск стал единственным кандидатом на ЧМ-2025 по фристайлу 14:43
Drake стал лучшим исполнителем по версии Billboard Misic Award-2019 14:40
Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с "Дружбой" 14:37
В Дагестане загорелся оружейный магазин 14:26
В Крыму почтили память подпольщиков на партизанской маевке 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
02.05.2019 17:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кузнецова прокомментировала скандал в Краснодаре

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова высказала свою позицию в отношении ЧП в краснодарском детском саду № 74, заведующая которого издевалась над ребенком. Главный российский детский омбудсмен заявила, что подобные случаи недопустимы.

Напомним, скандал начался с помещенного в одной из социальных сетей видео с издевательствами работника детского сада над маленьким мальчиком. На кадрах видно, как педагог сначала обзывает ребенка, а потом заставляет его встать на колени и целовать землю. Как установили в городском департаменте образования, этим сотрудником детского сада оказалась его заведующая.

Фото: iStock
На Кубани учителя наказали за "Владимирский централ" на уроке музыки

"Если такими непедагогичными методами воспитывают в детском саду, то что потом ждать от детей? О какой доброте, справедливости может идти речь? Сегодня во многих школах по нашей инициативе открываются классы доброты, проводятся уроки милосердия, патриотизма. Но без личного примера взрослых, только рассказывая в теории о добрых поступках, ничему научить невозможно", - прокомментировала Анна Кузнецова (ее слова приводит РИА Новости) инцидент, произошедший 30 апреля в столице Краснодара.

По мнению детского омбудсмена, "если уже с детского сада путем унижения и физического воздействия взрослые преподают такие "уроки доброты", то какими вырастут наши дети?... Подобные случаи недопустимы".

Мы уже рассказывали, что руководитель департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что заведующая детским садом № 74 "в ближайший рабочий день будет уволена по статье".

В настоящее время УМВД города Краснодара ведет проверку по факту случившегося.

Как стало известно "РГ", уполномоченный по правам ребенка по Краснодарскому краю Татьяна Ковалева проведет служебное расследование этого ЧП. А депутат Госдумы от Кубани Светлана Бессараб обратилась в прокуратуру региона с просьбой разобраться в случившемся.

Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Киев тормозит расследование одесской трагедии
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США
Стала известна дата новых слушаний по делу Ассанжа
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Видео: Сергей Лазарев сдал анализы перед "Евровидением"