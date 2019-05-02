Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова высказала свою позицию в отношении ЧП в краснодарском детском саду № 74, заведующая которого издевалась над ребенком. Главный российский детский омбудсмен заявила, что подобные случаи недопустимы.

Напомним, скандал начался с помещенного в одной из социальных сетей видео с издевательствами работника детского сада над маленьким мальчиком. На кадрах видно, как педагог сначала обзывает ребенка, а потом заставляет его встать на колени и целовать землю. Как установили в городском департаменте образования, этим сотрудником детского сада оказалась его заведующая.

"Если такими непедагогичными методами воспитывают в детском саду, то что потом ждать от детей? О какой доброте, справедливости может идти речь? Сегодня во многих школах по нашей инициативе открываются классы доброты, проводятся уроки милосердия, патриотизма. Но без личного примера взрослых, только рассказывая в теории о добрых поступках, ничему научить невозможно", - прокомментировала Анна Кузнецова (ее слова приводит РИА Новости) инцидент, произошедший 30 апреля в столице Краснодара.

По мнению детского омбудсмена, "если уже с детского сада путем унижения и физического воздействия взрослые преподают такие "уроки доброты", то какими вырастут наши дети?... Подобные случаи недопустимы".

Мы уже рассказывали, что руководитель департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что заведующая детским садом № 74 "в ближайший рабочий день будет уволена по статье".

В настоящее время УМВД города Краснодара ведет проверку по факту случившегося.

Как стало известно "РГ", уполномоченный по правам ребенка по Краснодарскому краю Татьяна Ковалева проведет служебное расследование этого ЧП. А депутат Госдумы от Кубани Светлана Бессараб обратилась в прокуратуру региона с просьбой разобраться в случившемся.