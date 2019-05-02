В Краснодаре уволят заведующую детсадом, издевавшуюся над ребенком

В столице Кубани получил продолжение скандал с появившимся в Сети видео, на котором работник детского сада издевается над маленьким ребенком. Как выяснилось, по данным городских властей, это была заведующая детсадом № 74. Руководитель департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что женщина будет уволена со своего поста.

Как мы уже рассказывали, на кадрах видно, что она принуждает мальчика встать на колени, а затем целовать землю. На записи (она была снята 30 апреля) также слышно, что педагог обзывает и унижает ребенка.

Комментарий Алексея Некрасова по поводу ЧП в этом детском саду размещен на официальном сайте городского департамента образования.

"Ситуация, которая случилась в 74-м детском саду, недопустима для образовательных учреждений, отрасли образования в целом. Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей, - говорится в этом документе. - Это из ряда вон выходящая ситуация, ЧП в отрасли образования Краснодара".

Глава департамента обещает, что "будут предприняты самые жесткие меры, которые возможны по закону. В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье".

По словам Некрасова, департамент поддержит "любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы, соответствующие органы системы профилактики".

В настоящее время, как сообщили в пресс-службе УМВД города Краснодара, полиция начала проверку по факту случившегося.